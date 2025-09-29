  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

محمودی: کتاب الکترونیکی ابعاد حسی مطالعه را از بین می‌برد

محمودی: کتاب الکترونیکی ابعاد حسی مطالعه را از بین می‌برد

مشهد- رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی شرق کشور گفت: کتاب الکترونیکی هرچند مفید است، اما بعد حسی مطالعه را کاملاً از بین می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محمودی شامگاه دوشنبه در برنامه رادیویی صدای خراسان اظهار کرد: تاکید بر انفرادی بودن مطالعه اشتباه است؛ اینکه فکر کنیم ما کتاب می‌خوانیم و آن را در سکوت تمام می‌کنیم درحالیکه مطالعه، فرصتی برای به اشتراک گذاشتن، نقد کردن و حتی مخالفت با ایده‌های نویسنده است و می‌تواند الهام‌بخش دیگران برای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی شرق کشور افزود: زنده‌ترین فرهنگ‌های کتابخوانی، حول مکالمه شکل می‌گیرند, وقتی ایده‌های یک کتاب در گفت‌وگوها زنده بمانند، ارزش آن کتاب چند برابر می‌شود. این کار به درک عمیق‌تر و کشف زوایای پنهان کتاب منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه مطالعه یک تجربه جسمانی و حسی هم دارد اظهار کرد: مطالعه مجازی محروم کردن فرد از یک تجربه چندحسی است که مانع عمیق‌تر شدن ارتباط خواننده با کتاب است و درواقع تمرکز صرف بر محتوای کتاب و نادیده گرفتن جنبه‌های فیزیکی و حسی مطالعه اشتباه است. مواردی مانند لمس کاغذ، بوی کتاب نو یا کهنه، صدای ورق زدن، طراحی جلد و صفحه‌آرایی، همه بخشی از تجربه مطالعه هستند. این عناصر به ویژه برای جذب کودکان و نوجوانان حیاتی هستند. کتاب الکترونیکی هرچند مفید است، اما این بعد حسی را کاملاً از بین می‌برد.

کد خبر 6606298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها