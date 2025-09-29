به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محمودی شامگاه دوشنبه در برنامه رادیویی صدای خراسان اظهار کرد: تاکید بر انفرادی بودن مطالعه اشتباه است؛ اینکه فکر کنیم ما کتاب می‌خوانیم و آن را در سکوت تمام می‌کنیم درحالیکه مطالعه، فرصتی برای به اشتراک گذاشتن، نقد کردن و حتی مخالفت با ایده‌های نویسنده است و می‌تواند الهام‌بخش دیگران برای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی شرق کشور افزود: زنده‌ترین فرهنگ‌های کتابخوانی، حول مکالمه شکل می‌گیرند, وقتی ایده‌های یک کتاب در گفت‌وگوها زنده بمانند، ارزش آن کتاب چند برابر می‌شود. این کار به درک عمیق‌تر و کشف زوایای پنهان کتاب منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه مطالعه یک تجربه جسمانی و حسی هم دارد اظهار کرد: مطالعه مجازی محروم کردن فرد از یک تجربه چندحسی است که مانع عمیق‌تر شدن ارتباط خواننده با کتاب است و درواقع تمرکز صرف بر محتوای کتاب و نادیده گرفتن جنبه‌های فیزیکی و حسی مطالعه اشتباه است. مواردی مانند لمس کاغذ، بوی کتاب نو یا کهنه، صدای ورق زدن، طراحی جلد و صفحه‌آرایی، همه بخشی از تجربه مطالعه هستند. این عناصر به ویژه برای جذب کودکان و نوجوانان حیاتی هستند. کتاب الکترونیکی هرچند مفید است، اما این بعد حسی را کاملاً از بین می‌برد.