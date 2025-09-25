یوسفی:کاهش ۵۰ درصدی تولید گندم در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی، عصر پنجشنبه در کمسیون کشاورزی با هشدار نسبت به روند نزولی تولیدات کشاورزی در استان گفت: استان گلستان از زیرساختهای اصلی مانند بنادر و فرودگاههای بزرگ محروم است و همین موضوع اهمیت توجه به بخش کشاورزی را دوچندان کرده است.
یوسفی با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی گفت: در سال گذشته کشاورزان استان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم به دولت تحویل دادند، اما امسال این رقم به حدود ۶۰۰ هزار تن کاهش یافته است؛ بهعبارتدیگر، شاهد افت ۵۰ درصدی در تولید و کوچک شدن سفره کشاورزان هستیم.
وی افزود: برای پاسخ به چالشهای جدید، با مشارکت کارشناسان و دستگاههای اجرایی، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب را در اتاق بازرگانی تأسیس کردهایم تا راهکارهایی علمی و قابل اجرا برای پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی ارائه شود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گلستان، سیاست خودکفایی بدون ملاحظات علمی را یکی از عوامل بحران فعلی دانست و گفت: تولید محصولات اساسی مانند گندم، جو و کلزا که تحت قیمتگذاری دستوری قرار دارند، نهتنها سودآور نیستند، بلکه کشاورزان را دچار خسارتهای جدی کردهاند و استان گلستان را از نظر شاخص تولید در رده بیستوششم کشور قرار دادهاند.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر بارندگیها بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ فقط ۳۰۰ میلیمتر بارندگی در استان ثبت شد؛ این یعنی کاهش ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته. نتیجه آن، خشکسالی شدید و روی آوردن کشاورزان به استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمینی در بیش از ۵۰ هزار هکتار از اراضی است.
یوسفی از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا کشتهای کمآببر و اقتصادی را جایگزین الگوهای فعلی کند.
وی همچنین کوچک بودن واحدهای بهرهبرداری بهطور میانگین ۳ تا ۴ هکتار را یکی دیگر از معضلات ساختاری کشاورزی در گلستان دانست.
وی در ادامه گفت: گلستان دومین استان تولیدکننده گوشت مرغ در کشور است، اما واحدهای تولیدی برای واردات نهادههای دامی مانند ذرت دامی، ماهها است در انتظار دریافت ارز هستند. از دولت درخواست میکنیم نسبت به تسهیل واردات و تأمین ارز برای این واحدها اقدام کند.
یوسفی با اشاره به وضعیت نامناسب ماشینآلات کشاورزی گفت: کشاورزان استان به دلیل نبود منابع مالی قادر به خرید تراکتور و کمباینهای جدید نیستند. از دولت میخواهیم ردیف اعتباری ویژهای برای نوسازی ناوگان کشاورزی در نظر بگیرد تا هم کشاورزان بتوانند کار کنند و هم تولیدکنندگان داخلی دچار بحران نشوند.
وی همچنین از وضعیت بحرانی تولید برخی محصولات مانند سیبزمینی سخن گفت و هشدار داد: اگر رسیدگی نشود، سال آینده بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود توان مالی از کشت این محصولات صرفنظر خواهند کرد.
