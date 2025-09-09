طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سلسله اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستانافروز امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرمخیز با حضور یگانهای انتظامی و پلیسهای تخصصی در شهرستان سلسله اجرا شد.
وی افزود: در اجرای این طرح پلیس با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضائی موفق به دستگیری پنج خردهفروش و کشف مقادیری انواع مواد مخدر، دستگیری ۱۵ سارق و کشف ۱۲ فقره سرقت شد و همچنین تعداد ۱۶ معتاد متجاهر را جمعآوری کردند.
فرمانده انتظامی سلسله با بیان اینکه توقیف ۵۵ دستگاه خودرو و ۳۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف از سایر نتایج این طرح بوده است، از همراهی و تعامل مردم این شهرستان که در اجرای مأموریتهای انتظامی با پلیس همراهی نموده تشکر و قدردانی کرد.
نظر شما