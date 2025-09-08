توقیف ۳۸ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر، برای پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی و برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف، رفع گره‌های ترافیکی و همچنین سهولت در امر شد آمدی مردم باتوجه‌به شلوغی معابر، اقدام به اجرای طرح برخورد با رانندگان متخلف کرد.

وی با اشاره به توقیف ۱۵ دستگاه موتورسیکلت و ۲۳ دستگاه خودرو متخلف در نتیجه اجرای این طرح، افزود: عدم استفاده از کلاه ایمنی، آلودگی صوتی، نداشتن مدارک شناسایی، عدم ارائه گواهینامه و مدارک و همچنین ایجاد مزاحمت از جمله عمده تخلفات رانندگان وسایل نقلیه موردبحث است.

فرمانده انتظامی پلدختر با ارائه توصیه‌های لازم به رانندگان باتوجه‌به شلوغی معابر و محورهای درون و برون‌شهری، از آنها خواست که قوانین راهنمایی‌ورانندگی را رعایت و اصول ایمنی و سرعت مطمئنه را توجه ویژه داشته باشند.