اجرای حذف گواهی موقت فارغ‌التحصیلی دانشگاه پیام نور از اول مهر

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور با اشاره به حذف گواهینامه موقت فارغ التحصیلی گفت: تصمیم گرفته شد که از اول مهرماه، حذف گواهینامه موقت در تمامی استان‌ها به مرحله اجرا درآید.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبه نظیف مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور، گفت: حذف گواهینامه موقت از فرآیند صدور مدارک پایان تحصیلات دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، گامی مهم در راستای تسهیل امور دانشجویان است.

وی افزود: این اقدام ابتدا در چهار استان اصفهان، همدان، گیلان و سیستان و بلوچستان اجرایی شد و بازخوردهای مثبت دانشجویان و همکاران این استان‌ها، نشان‌دهنده رضایت از این تغییر بود بر همین اساس، تصمیم گرفته شد که از اول مهرماه، حذف گواهینامه موقت در تمامی استان‌ها به مرحله اجرا درآورد.

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور با اشاره به مزایای این طرح تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامه‌های دانشگاه پیام نور برای ارتقای خدمات آموزشی و افزایش رضایت دانشجویان است.

