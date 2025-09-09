به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، درباره واکنش بازار به بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل اظهار کرد: در ابتدا، بازار با شوک مواجه شد اما به‌تدریج مشخص شد بزرگ‌نمایی‌هایی در این زمینه صورت گرفته و بازگشت قطعنامه‌ها به‌معنای گروگان‌گرفتن کامل اقتصاد و توقف صادرات و واردات نیست.

وی افزود: هرچند در حوزه صادرات، به‌ویژه نفت، ممکن است هزینه‌ها افزایش یابد و مشکلاتی ایجاد شود، اما این به‌معنای فروپاشی اقتصاد نیست. نرخ دلار که تا ۱۰۶ هزار تومان بالا رفته بود، اکنون به ۱۰۲ هزار تومان کاهش یافته، بازار بورس رونق گرفته و طلا نیز به‌دلیل رشد قیمت جهانی اونس به بالای ۳۵۰۰ دلار افزایش قیمت پیدا کرده است.

حسینی با اشاره به رشد شاخص بورس به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد گفت: تداوم این روند مثبت، خوش‌بینی ایجاد کرده و می‌تواند فشار روانی ناشی از تهدیدها و تحولات اخیر را تخلیه کند. امیدوارم نرخ دلار به زیر ۱۰۰ هزار تومان برگردد؛ پیش‌بینی‌ای که از ابتدا داشته‌ام.

وی یادآور شد: تجربه گذشته نشان می‌دهد که حتی در زمان بازگشت تحریم‌های ترامپ، خریدار اصلی نفت ایران خرید خود را متوقف نکرد. در آن زمان، توقف صادرات به اروپا، ترکیه، ژاپن و هند به‌دلیل خروج آمریکا از برجام، مشکلات ایجاد کرد اما صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت به چین ادامه یافت. این در حالی است که تحریم‌های آمریکا عمدتاً بخش‌های نفت، انرژی، پتروشیمی، فولاد، بانک و کشتیرانی را هدف گرفته، در حالی‌که تحریم‌های سازمان ملل این حوزه‌ها را شامل نمی‌شود.