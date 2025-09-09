تعرفه سرویس مدارس مشهد با توجه به میانگین تورم سالانه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی چایچیمطلق ظهر سه شنبه در نشست خبری در آستانه سال تحصیلی جدید اظهار کرد: افزایش نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید متناسب با میانگین نرخ تورم تعیین شده واین نرخ تا پایان سال تحصیلی ثابت خواهد ماند، مگر آنکه شرایط ویژهای پیش آید.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد، در خصوص سرویس مدارس، گفت: طبق آئیننامه اجرایی حملونقل دانشآموزان مصوب سال ۱۴۰۲، مسئولیت سرویس مدارس از آموزشوپرورش به شهرداری واگذار شده است.
وی افزود: از سال تحصیلی گذشته اجرای این طرح آغاز شد. هرچند عملکرد قابل قبولی داشتیم اما برخی مشکلات نیز وجود داشت که امسال تلاش کردیم با ریشهیابی، آنها را به حداقل برسانیم.
چایچیمطلق با اشاره به اینکه تا این لحظه ۴۱ هزار و ۵۲۱ دانشآموز در سامانه «سپند» ثبتنام کردهاند، عنوان کرد: مهلت ثبتنام تا ۱۵ شهریورماه بود اما به دلیل برخی چالشها، امروز نیز سامانه باز است و والدین میتوانند ثبتنام کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد افزود: برآورد ما برای امسال حدود ۷۰ هزار تقاضای سرویس مدارس است که به شرکتهای منتخب تخصیص داده شده است.
وی گفت: برای انتخاب شرکتها فراخوان ملی دادیم. ۸۶ شرکت متقاضی بودند که پس از ارزیابی، ۴۵ شرکت اصلی و ۵ شرکت ذخیره انتخاب شدند. شرکتها موظفند به سرعت ثبتنام و سرویسبندی را انجام داده و والدین را مطلع کنند. قرارداد رسمی میان والدین و شرکتها نیز الزامی است.
چایچیمطلق با بیان اینکه یکی از چالشهای سال گذشته تعیین نرخ سرویسها بود، اظهار کرد: امسال نرخها بهروزرسانی و همزمان با بهای خدمات تاکسیرانی در شورای شهر تصویب شد. تلاش کردیم افزایش نرخها متناسب با میانگین نرخ تورم باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد اضافه کرد: نرخها در ۲۵ ردیف بر اساس نوع خودرو و مسافت تعیین شده و تا پایان سال تحصیلی تغییری نخواهد کرد، مگر شرایط ویژهای ایجاد شود.
به گفته وی والدین میتوانند هزینه سرویس مدارس را در قالب سه قسط بپردازند. ۴۰ درصد از مبلغ باید نقدی پرداخت شود و باقی در سه مرحله (آبان، آذر و بهمن) تسویه خواهد شد. وجه دریافتی نیز ماهانه و با نظارت سازمان به شرکتها پرداخت میشود.
چایچیمطلق یادآور شد: والدین میتوانند شکایات خود را از طریق سامانه ۱۳۷ یا شماره تماسهای واحد پاسخگویی سازمان ثبت کنند تا در کوتاهترین زمان پیگیری شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد درباره نگرانیها در حوزه تأمین خودرو گفت: «امسال مشکلی در تأمین خودرو نخواهیم داشت، اما ممکن است در برخی مسیرهای خاص چالشهایی ایجاد شود. از والدین میخواهیم ثبتنام را بهموقع انجام دهند تا با مشکل سرویسبندی مواجه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از بهترین مدلهای سرویس، استفاده از والدین دانشآموزان است که اولین و آخرین مسافرشان فرزند خودشان خواهد بود. این افراد نیز باید گواهی سلامت دریافت کنند.
چایچی مطلق افزود: طبق آئیننامه، رانندگان سرویس مدارس متوسطه دختران باید زن باشند و برای مقاطع دیگر در صورت مرد بودن، راننده باید متأهل باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد همچنین به موضوع نوسازی تاکسیهای ون اشاره کرد و گفت: از قرارداد وزارت کشور و ایرانخودرو برای تأمین ناوگان ون، سهم مشهد ۱۳۰ دستگاه بود. پس از مذاکرات متعدد، امسال ۴۹ دستگاه ون جدید تحویل و به جای ناوگان فرسوده وارد چرخه شد. درباره ۸۱ دستگاه باقیمانده نیز همچنان در حال مذاکره هستیم.
