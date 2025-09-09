نقش آفرینی شهرداری منطقه ۱۲ تهران در گام دوم انقلاب اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آیینی شهردار منطقه ۱۲ تهران، با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، بر ضرورت جهاد تبیین و انتقال دقیق و رسای خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم تأکید کرد و بیان داشت: آنگونه که باید، خدمات گسترده نظام به درستی به مردم معرفی نشده است.

وی در ادامه به ارائه آماری از خدمات شهرداری تهران در منطقه ۱۲ پرداخت و این منطقه را به عنوان یکی از مناطق کانونی و تاریخی پایتخت معرفی کرد که با داشتن قریب به ۳۰ حوزه علمیه و بیش از ۲۵۰ مسجد، میزبان روزانه بیش از ۲ میلیون نفر مراجعه‌کننده است.

شهردار منطقه ۱۲ با بیان اینکه ارائه خدمات شهری در چنین منطقه‌ای با این حجم از تردد، نیازمند برنامه‌ریزی و تلاشی مضاعف است، از ائمه جماعات خواست تا در انتقال این نقطه‌های روشن و دستاوردها به مردم، به ویژه در فضای عمومی کشور، همکاری و مساعدت لازم را به عمل آورند.

رشد ۱۷۵ درصدی درآمدهای عمرانی منطقه ۱۲ تهران در ۶ ماه گذشته

محمد آیینی از رشد چشمگیر ۱۷۵ درصدی درآمدهای این منطقه از ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و این موفقیت را نتیجه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و تسریع در امور اداری دانست.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و عدم رغبت اولیه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، اعلام کرد: با تلاش همکاران در این مدت، ۲۳۴ پروانه ساختمانی صادر و برای بیش از ۱۲۰۰ پروژه، پایان کار صادر شده است. همچنین ۵۴۵ پرونده معوقه که نزدیک به دو سال در انتظار بودند، تعیین تکلیف شد.

آیینی از جمله پروژه‌های مهم عمرانی که در این دوره به بهره‌برداری رسیدندبه زیرگذر ۱۵ خرداد برای کاهش ازدحام و سهولت تردد عابران پیاده، خانه بلدیه، سرای کاظمی، خانه قصه و افتتاح همراه سرا به عنوان اولین "سرای بیماران" با ظرفیت اقامت ۲۴ نفر، برای همراهان بیمارانی که از شهرستان‌ها مراجعه کنند، اشاره کرد.

انجام بیش از ۳۰,۰۰۰ تن آسفالت در کمتر از ۶ ماه، اجرای ۷ کیلومتر پیاده‌روسازی، انجام بیش از ۱۹ کیلومتر عملیات جدول‌گذاری و نهرسازی تعویض بیش از ۱۰۰۰ دریچه فاضلاب در محدوده منطقه از دیگر اقدامات فنی و عمرانی منطقه ۱۲ بود که شهردار منطقه به آنها اشاره کرد.

منطقه ۱۲ تهران شاهد تحول اساسی در خدمات شهری و حمل ونقل شد

محمد آیینی گفت: از دستاوردهای اخیر می‌توان به نوسازی ۷۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی، ورود ۵۱ دستگاه اتوبوس برقی و راه‌اندازی ۳ خط تاکسیرانی برقی اشاره کرد و همچنین، در راستای بهبود ایمنی ترافیک، ۹۰ کیلومتر خط‌کشی معابر انجام و ۱۸٬۰۰۰ علائم ترافیکی نصب شده است.

شهردار منطقه اظهار کرد: از جمله پروژه‌های در دست اجرا نیز می‌توان به ساماندهی بار و کالا و پیاده روها در خیابان خیام، احداث ایستگاه مترو میدان قیام، و تبدیل پارک ترافیک به دهکده ترافیک اشاره کرد.

وی افزود همچنین، هوشمندسازی گیت‌های بازار و رفع ۲۰ نقطه حادثه‌خیز از دیگر اقدامات مؤثر در این منطقه بوده است.

آیینی افزود: در حوزه پروژه‌های احداث مخزن ۲ هزار متر مکعبی در محله هرندی برای، آبرسانی کامل به فضای سبز نواحی ۴ و۵، مرمت و بازسازی خانه کیهانی (معیرالممالک) و ورزشگاه امامزاده یحیی ع در دست انجام بوده و به زودی به بهره برداری می‌رسد و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای مؤثر در جنوب منطقه در دستور کار قرار دارد.

شهردار منطقه ۱۲ در پایان با تأکید بر حفظ کرامت انسانی در تمامی پروژه‌ها، اعلام کرد: هدف نهایی، تبدیل منطقه ۱۲ به قطب اصلی اقتصادی تهران و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.