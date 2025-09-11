آزاده جانباز عبدالله فرحی به جمع یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهید حاج عبدالله فرحی پس تحمل سالها رنج ناشی از جراحات جنگ، چهارشنبه ۱۹ شهریور به همرزمان شهیدش پیوست.
سردار فرحی دوم فروردین سال ۱۳۳۹ در شهر آمل متولد شد. وی در سال ۱۳۶۰ بهعنوان یک رزمنده در جبهههای جنگ تحمیلی حضور داشت و در همان سال بر اثر اصابت ترکش به پای راست و صورت، دچار آسیبهای جدی شد.
همچنین در سال ۱۳۶۱ در نتیجه اصابت تیر به سر، جراحات سنگینی را متحمل شد که آثار آن تا پایان عمر با وی ماند.
در طول ۸ سال اسارت بهدست دشمن، ایشان تحت شرایط بسیار سخت و غیرانسانی قرار داشت و با رنج و مشقت فراوان در این مدت، بسیاری از آسیبهای جسمانی و روانی را تحمل کرد. همچنین در پی اصابت مکرر ترکشها به بدن ایشان، چندین بار به دلیل شدت جراحات، در بیمارستان بستری شده بودند. یکی از عوارض جانبی این جراحات، از دست دادن بینایی چشم چپشان بود.
سردار فرحی در عملیات حضرت زین العابدین (مندلی) مجروح و در سال ۱۳۶۴ در اردوگاه سومار (عنبر) اسیر شد. او هشت سال در اردوگاههای اسرای ایرانی در عراق در بند رژیم بعث بود که پس از ۴۵ سال تحمل مجروحیت چهارشنبه ۱۹ شهریور به شهادت رسید.
نظر شما