به گزاش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری بعد از ظهر سه شنبه در آیین آغاز رزمایش مهر تحصیلی که در آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر (ع) برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، امام خمینی (ره) و دعای سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، وقف را نهادی زنده و تمدنساز معرفی کرد که نیازمند سیاستگذاریهای پویای مدیریتی است تا بتوان از ظرفیتهای آن بهطور کامل بهرهمند شد.
مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به سابقه تاریخی وقف اظهار داشت واقفان در طول تاریخ با نگاه بلندمدت به آینده، نیات خود را متناسب با نیازهای جامعه انتخاب کردهاند و در زمانهایی که مردم با بحران آب مواجه بودند، آبانبار وقف میشد و در دورههای دیگر، ساخت مسجد و فضاهای مذهبی در اولویت قرار داشت و همچنین بخش قابل توجهی از نیات وقف به حمایت از حوزههای علمیه، آموزش طلاب و استادان علوم دینی اختصاص یافته است.
وی یادآور شد: وقف برخلاف زکات و صدقات که مصرف کوتاهمدت دارند، ماندگار و جاودانه است و میتواند در همه اعصار پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم وقف را مصداقی از جهاد با مال دانست و افزود: هرچند جهاد با جان ارزش والایی دارد، اما بذل مال نیز کمتر از آن نیست و موقوفات میتوانند حتی در غیاب واقف، در خدمت امام زمان (عج) باشند و نقشآفرینی کنند.
اسکندری در ادامه خاطرهای از آیتالله العظمی بروجردی نقل کرد و گفت: ایشان به فردی که در دوران رضاخان قصد وقف داشت توصیه کردند اموال خود را ثبت کند زیرا حکومتهای فاسد رفتنیاند اما نیت واقف باقی میماند و در زمان ظهور احیا خواهد شد؛ این موضوع بیانگر عمق دوراندیشی بزرگان در موضوع وقف است.
وی به نمونههای معاصر وقف اشاره کرد و گفت: امروز شاهد وقفهایی همچون تهیه لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند هستیم که هر مشارکتکننده در اجرای امینانه این نیات در ثواب آن سهیم است.
مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم با تأکید بر ضرورت وقفهای نو اظهار داشت باید به وقفهای موجود اکتفا نکرد و جامعه بهشدت نیازمند وقفهای جدید در حوزههای علم، پژوهش، فناوری و شرکتهای دانشبنیان است.
وی افزود: دولتها به دلیل محدودیتهای مالی قادر به تأمین همه نیازها نیستند، اما وقف به عنوان نهادی مردمی و مستقل میتواند این خلأ را پر کند.
اسکندری بر لزوم سرمایهگذاری در موقوفات نیز تاکید کرد و گفت نباید به درآمدهای جاری موقوفات بسنده کرد بلکه با سرمایهگذاری در حوزههای مختلف باید به رشد و زایش وقف کمک کرد.
مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: در بخش کشاورزی و آبزیپروری اقدامات اولیه انجام شده و در حوزه انرژی نیز پروژههایی مانند تولید برق با پنلهای خورشیدی در حال اجراست که امیدواریم این مسیر با قدرت بیشتری ادامه یابد.
مدیرکل اوقاف قم در پایان تأکید کرد باید تلاش کرد وقف پویا و تمدنساز باقی بماند و این سرمایه بزرگ الهی همواره در خدمت پیشرفت جامعه و رفع نیازهای مردم باشد.
