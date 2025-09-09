وقف احیای نیت دینی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی بعد از ظهر سه شنبه در آئین آغاز رزمایش مهر تحصیلی که در آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر (ع) برگزار شد، وقف را فراتر از انتقال مال و یک عمل صرف مالی خواند و آن را احیای نیتی دینی و اجتماعی دانست که میتواند روح دین را در جامعه زنده و پایدار نگه دارد.
معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم با تشبیه وقف به نمازهای مستحبی به عنوان اوج ارتباط انسان با خدا، گفت: وقف نیز به عنوان اوج تکالیف مالی در دین اسلام، جایگاه والایی دارد و از اهمیت ویژهای برخوردار است.
محمودی درباره اهمیت برنامه مهر تحصیلی که همزمان با ولادت پیامبر رحمت برگزار شد، اظهار کرد: این رزمایش جلوهای از کارکرد اجتماعی وقف است که در زمانی معنوی و مکانی مقدس شکل گرفته و با نیت حمایت از دانشآموزان نیازمند، ارزش مضاعفی پیدا میکند.
وی به نقش حیاتی آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ وقف اشاره و تأکید کرد: مدارس میتوانند با آموزش و ترویج وقف در میان دانشآموزان، والدین و معلمان، این سنت حسنه را گسترش دهند و به ویژه در حمایت تحصیلی از نیازمندان، نتایج ملموسی به دست آورند.
محمودی افزود: همکاری سازمان اوقاف و اداره آموزش و پرورش در اجرای طرحهای آموزش و ترویج وقف در مدارس و دانشگاهها ضروری است تا هم فرهنگ وقف در جامعه تقویت شود و هم واقفان جدید جذب گردند تا نیازهای اجتماعی بهتر پاسخ داده شود.
در پایان، معاون استاندار قم از برگزارکنندگان رزمایش قدردانی و تأکید کرد: آغاز سال تحصیلی بهترین فرصت برای معرفی کارکردهای اجتماعی وقف است و امیدواریم این حرکت ارزشمند با هماهنگی دستگاههای مختلف استمرار یابد و نتایج مثبتی برای جامعه به ارمغان آورد.
