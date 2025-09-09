رشد ۳۷ درصدی درآمد موقوفات در فومن؛ بیش از ۹۰۰ رقبه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، اذن اله رحیمی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته وقف با اشاره به اهمیت وقف به عنوان یکی از پایههای اساسی فرهنگ دینی و اجتماعی، گفت: شهرستان فومن دارای ۸۶ موقوفه درآمدزا و ۱۹۵ موقوفه انتفاعی است که بسیاری از آنها شامل مساجد، حسینیهها و اماکن مذهبی میباشد و در مجموع این شهرستان ۹۷۸ رقبه داریم.
وی افزود: در سال گذشته درآمد موقوفات شهرستان نسبت به سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته و به بیش از ۶ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال رسیده است که بخش عمدهای از این درآمد صرف فعالیتهای فرهنگی، مذهبی، تأمین نیازمندان و حمایت از دانشآموزان نیازمند شده است.
رئیس اداره اوقاف فومن با تاکید بر نقش محوری وقف در توسعه فرهنگی جامعه گفت: در طول سال، اداره اوقاف برنامههای متعددی از جمله مراسم ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان، سوگواری یاس نبوی، برنامههای اوقات فراغت تابستانه و مناسبتهای مذهبی مانند عاشورا و عید ولایت برگزار میکند که با استقبال گسترده مردم و هیئت امنای موقوفات همراه بوده است.
وی ادامه داد: این برنامهها به منظور تقویت آموزههای دینی، ترویج سنت حسنه وقف و حمایت از نیازمندان طراحی و اجرا میشوند.
مشکلات حقوقی آموزش و پرورش در بهرهبرداری از املاک اوقافی
رحیمی به چالشهای حقوقی مرتبط با اداره آموزش و پرورش اشاره و تصریح کرد: اداره آموزش و پرورش ملکی را به منظور استفاده آموزشی از اوقاف اجاره کرده بود، اما بدون هماهنگی و مجوز، بخشی از این ملک را به واحدهای تجاری تغییر داده و آنها را به اجاره داده است.
وی افزود: این اقدام برخلاف قوانین سازمان اوقاف بوده و تاکنون چندین جلسه برای رفع این اختلاف برگزار شده اما توافقی حاصل نشده است پرونده به مراجع قضائی ارجاع داده شده و تا رسیدگی کامل پیگیری میشود.
پیگیری حقوقی و حمایت از موقوفات
رئیس اداره اوقاف فومن در ادامه بیان داشت: اداره اوقاف شهرستان با تشکیل واحد حقوقی و بهرهبرداری، به صورت مستمر از حقوق موقوفات دفاع میکند و تاکنون بیش از ۳۱ پرونده حقوقی مربوط به موقوفات در دست پیگیری است.
وی تاکید کرد: حفظ امانت واقفان و بهرهبرداری صحیح از موقوفات از اولویتهای اصلی اداره اوقاف است و با هیچ تخلفی در این زمینه تعارف نداریم.
موفقیتهای قرآنی و حمایت از جوانان فومن
رحیمی همچنین از موفقیت قاریان و حافظان قرآن شهرستان در مسابقات استانی و کشوری خبر داد و گفت: این دستاوردها نشاندهنده توجه ویژه به آموزشهای قرآنی و دینی در فومن است که به صورت مستمر توسط اداره اوقاف و با همکاری مراکز قرآنی برگزار میشود.
رئیس اداره اوقاف فومن در پایان از رسانهها دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی خواست تا در راستای حفظ موقوفات و رفع مشکلات حقوقی همکاری بیشتری با اداره اوقاف داشته باشند و اظهار داشت: ما آماده تعامل سازنده برای خدمترسانی بهتر به جامعه و اجرای نیات واقفان خیراندیش هستیم.
نظر شما