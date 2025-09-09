به گزارش خبرنگار مهر، عیسی هواسی عصر سهشنبه در قالب برنامه «سهشنبههای با مردم» با حضور در شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، ضمن بررسی شکایات و مطالبات مردمی، بر لزوم اصلاح ساختاری در این حوزه تأکید کرد.
هواسی در این بازدید، تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم و تکریم اربابرجوع را از مهمترین وظایف مدیران و کارکنان شرکت آبفا عنوان کرد و گفت: ضروری است تمامی کارکنان با سعهصدر و حسن برخورد، پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات موجود ناشی از فرسودگی شبکهها و زیرساختهای آبی است، افزود: شرکت آب و فاضلاب باید هرچه سریعتر برنامهای مدون و زمانبندی شده برای بازسازی شبکهها تدوین کرده و به بازرسی استان ارائه دهد؛ اجرای این برنامه بهصورت مستمر رصد خواهد شد.
بازرس کل کردستان، ساماندهی آبهای سطحی و قنوات بهویژه در سنندج را از دیگر اولویتهای مهم این حوزه برشمرد و اظهار کرد: ورود آبهای باکیفیت قنوات به شبکه فاضلاب نهتنها موجب افزایش هزینهها میشود، بلکه تصفیهخانهها را نیز با مشکل مواجه میسازد، شرکت آبفا باید در این زمینه گزارش جامعی ارائه کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، برخورد قاطع با انشعابات غیرمجاز و سرقت آب را خواستار شد و گفت: لازم است اقدامات پیشگیرانه و قضائی با جدیت دنبال شود تا از تکرار تخلفات جلوگیری گردد.
هواسی وضعیت آبرسانی به روستاهایی که خارج از حوزه مدیریتی شرکت آبفا قرار دارند را چالشی دیگر در این بخش دانست و خاطرنشان کرد: با شناسایی این روستاها و برگزاری جلسات با فرمانداران و معتمدین محلی، تلاش خواهد شد مدیریت منابع آب این مناطق نیز زیر پوشش شرکت آبفا قرار گیرد.
بازرس کل استان کردستان در پایان بر تدوین برنامههای عملیاتی استانی، تأمین قطعات در شرایط بحرانی، تقسیط بدهیهای مشترکان، ساماندهی مناطق حاشیهای و اطلاعرسانی گسترده در حوزه مصرف بهینه آب تأکید کرد.
