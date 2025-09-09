به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعلهگری عصر سه شنبه در نشست تخصصی با اعضای اتاق اصناف و صنف طلافروشان سنندج، با تأکید بر ضرورت بهرهمندی این صنف از سامانه مودیان، اظهار داشت: این سامانه بستری شفاف، دقیق و قابل اعتماد برای ثبت معاملات و محاسبه مالیات ایجاد کرده و میتواند بسیاری از مشکلات مالیاتی طلافروشان را برطرف کند.
وی با اشاره به عملکرد سامانه مؤدیان در ماه گذشته گفت: تنها در یک ماه اخیر، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان استرداد مالیات بر ارزش افزوده از طریق این سامانه انجام شده است که بیانگر کارآمدی و قابلیت اتکای آن در نظام مالیاتی کشور است.
فعلهگری با بیان اینکه استفاده از سامانه مؤدیان فرآیندی ساده و قابل دسترس است، افزود: در این سازوکار، پس از تأیید فاکتور توسط خریدار و پرداخت ارزش افزوده، اطلاعات فروش در سامانه ثبت میشود و مالیات عملکرد و ارزش افزوده نیز به صورت دقیق محاسبه خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به اهمیت شفافیت در گردش مالی و اطلاعات فروش تأکید کرد: در صورت عدم همکاری صنف، تشخیص دقیق فروش و ترکیب معاملات با چالش مواجه میشود، اما با ثبت کامل معاملات در سامانه مؤدیان، میتوان این موانع را برطرف کرد.
وی گفت: هدف قوانین مالیاتی تسهیل امور کسبوکار است و هرچند اشتباهات انسانی گریزناپذیرند، اما حرکت به سوی نظام مالیاتی الکترونیک، احتمال خطا را به حداقل میرساند.
وی همچنین با تمجید از همکاری طلافروشان در ارائه فاکتور و صورتحساب، گفت: این صنف از معدود صنوفی است که فرآیند صدور صورتحساب را بهطور کامل انجام میدهد و چنانچه این اطلاعات به صورت دقیق در سامانه ثبت شود، هیچگونه مشکلی در فرآیند رسیدگی مالیاتی آنان وجود نخواهد داشت.
فعلهگری در ادامه با اشاره به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح کرد: ما تلاش داریم تا مؤدیان و اصناف با استفاده از ظرفیتهای این تبصره، تمرکز خود را بر توسعه فعالیتهای اقتصادی بگذارند و درگیر فرآیندهای پیچیده مالیاتی نشوند. بررسیهای میدانی نیز حاکی از رضایت مؤدیان از اجرای این تبصره است.
وی سقف استفاده از این تبصره را برای سال جاری ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای مشاغل مشارکتی اعلام کرد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان در پایان با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیات، خاطرنشان کرد: در این طرح، مؤدیان میتوانند تعیین کنند که مالیات پرداختیشان در چه پروژهای هزینه شود؛ از جمله پروژههای عمرانی یا آموزشی استان، که این موضوع انگیزه پرداخت مالیات را افزایش خواهد داد.
نظر شما