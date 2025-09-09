به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی عصر سه شنبه در آیین افتتاح این مجموعه با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: آغاز عملیات اجرایی این پروژه در سال ۱۴۰۱ به همت سرداران شهید سلامی و حاجیزاده کلید خورد، در حالیکه راهاندازی چنین طرحی جزو اولویتهای سپاه نبود اما با حمایتهای ملی و استانی و اخذ مجوزهای لازم، کار آغاز شد.
وی افزود: در حالیکه پیمانکاران مدت تکمیل پروژه را ۶ سال برآورد کرده بودند، مجموعه در مدت دو سال ساخته شد و امروز با تأیید دستگاههای نظارتی کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان و سازمان استاندارد در اختیار مردم قرار گرفت.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) هزینه اجرای پروژه را حدود ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تنها ۱۵ میلیارد تومان از کمک های خارج از بودجه رسمی سپاه اختصاص یافت و بخش عمده اعتبارات از محل منابع ملی و استانی و همکاری دستگاهها تأمین شد.
سردار مهدوی با اشاره به طراحی چندمنظوره مجموعه بیان داشت: این پروژه با سه رویکرد تفریحی، ورزشی و آبدرمانی طراحی شده و دغدغهای بابت تأمین آب وجود ندارد؛ چراکه از یک چاه قدیمی ۳۰ ساله استفاده میشود و ارتباطی با منابع آب شهری ندارد.
وی بیان کرد: همچنین سیستمهای پیشرفته تصفیه، سلامت آب استخرها را تضمین میکند.
وی خاطرنشان کرد: قرار بود افتتاح رسمی مجموعه در عید غدیر و با حضور سردار سلامی برگزار شود اما به دلیل حادثه شهادت ایشان، این آیین به تعویق افتاد و در شب میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) به مردم شریف خراسان جنوبی تقدیم شد.
استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته اظهار داشت: افتتاح این مجموعه آبی اقدامی ارزشمند و ماندگار است که مردم استان شایسته آن هستند.
سید محمدرضا هاشمی با اشاره به استقبال گسترده مردم از پروژه افزود: این مجموعه نمادی از کار جهادی و ماندگار در استان است و امید میرود با مدیریت مناسب، همه اقشار جامعه بتوانند از امکانات آن بهرهمند شوند.
