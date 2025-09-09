به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی عصر سه شنبه در آیین افتتاح مجموعه آبی غدیر بیرجند ضمن تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: حدود ۶ سال پیش که از این مکان بازدید شد، بسیاری بر این باور بودند که سازه دیگر قابل استفاده نیست اما با تلاشهای جهادی و همت بلند، امروز شاهد بهرهبرداری از یک مجموعه ارزشمند هستیم.
وی افزود: از زمان حضور سردار مهدوی در سپاه انصارالرضا (ع) اقدامات زیرساختی متعددی در استان دنبال شد و ایشان در شرایط سخت بودجهای سالهای اخیر با روحیه جهادی این پروژه را به سرانجام رساندند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نگاه ویژه شهید سردار سلامی به بناهای مردمی بیان کرد: همواره تأکید ایشان این بود که مجموعههایی که برای مردم ساخته میشوند، از بهترین کیفیت برخوردار باشند تا شأن و جایگاه مردم به بهترین شکل رعایت شود. خوشبختانه این رویکرد در ساخت مجموعه آبی غدیر نیز بهخوبی اجرا شد.
سردار سلیمانی تصریح کرد: امروز شاهد افتتاح یکی از مجموعههای فاخر و کمنظیر استان و شرق کشور هستیم که میتواند علاوه بر مردم خراسان جنوبی، میزبان مهمانان سایر نقاط نیز باشد.
وی افزود: در سپاههای استانی و نواحی بسیج، تقویت زیرساختهای فرهنگی، ورزشی، درمانی و مذهبی همواره مورد توجه بوده است و در کنار همه تنگناها، این مسیر با امید و تلاش جهادی ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با قدردانی از حمایتهای استاندار خراسان جنوبی و همراهی مسئولان استان اظهار داشت: همدلی و وحدت میان مجموعههای استان سبب شد این طرح به ثمر برسد و امیدواریم همچنان در مسیر خدمت به مردم عزیز استان، گامهای موثرتری برداشته شود.
