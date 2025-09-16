به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن هاشمی صبح سهشنبه در شورای اداری اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، با اشاره به ظرفیتهای بینظیر استان در عرصههای مختلف، تأکید کرد: استعداد جوانان استان از طلا هم ارزشمندتر است، به طوری که در دانشگاهها و مراکز علمی کشور، استادان همیشه در پی جذب استعدادهای خراسان جنوبی هستند.
وی با بیان اینکه این سرمایه انسانی ارزشمند را باید باور کنیم و برای پرورش آن برنامهریزی دقیقی انجام شود، افزود: روزگاری در دانشگاه با کمترین امکانات توانستیم مسیر توسعه را باز کنیم و امروز هم اگر همدل و دلسوز باشیم، هیچ غیرممکنی وجود ندارد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس بر ضرورت ایفای نقش معادن در مسئولیتهای اجتماعی تأکید کرد و یادآور شد: معادن استان باید همپای استانداردهای جهانی در حوزه اکتشاف و استخراج فعالیت کنند و تنها در این صورت است که میتوانیم از ظرفیت مسئولیت اجتماعی آنها برای توسعه استان بهرهمند شویم.
هاشمی با اشاره به پروژههای نیمهتمام و نیازهای فوری حوزه ورزش و جوانان گفت: تکمیل خانه جوان و انتقال این مجموعه به مکان جدید تا پایان سال، تجهیز ساختمان فعلی به خوابگاه ورزشی، پیگیری ویژه برای بهسازی اماکن ورزشی فرسوده و تلاش برای بهبود معیشت کارکنان در سطح ملی، بهطور حتم باید پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی، ورزشکاران سرمایه اجتماعی استان هستند و ورزش میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کند و هرچه امکانات ورزشی بیشتری فراهم کنیم، جوانان کمتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند.
هاشمی با تأکید بر لزوم ثبات مدیریت و همدلی مسئولان، خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان هم در کنار شما برای تحقق اهداف مورد نظر قرار دارد.
