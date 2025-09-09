به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی در جلسه نهضت مسکن ملی عصر روز سه شنبه، با تبریک ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، با اشاره به کندی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: علیرغم زحمات دستگاههای اجرایی، وعدههایی که به مردم داده شده محقق نشده و گذر زمان تنها موجب خسارت برای مردم میشود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای پروژهها نباید به دلیل استعلامهای ساده اداری معطل بماند، اظهار کرد: یک استعلامی که ظرف ۲۴ ساعت قابل پاسخ است نباید دو هفته زمان ببرد. این ضعف هم از دستگاه استعلامگیرنده و هم استعلامدهنده است. مسئولان باید موضوعات را همانند مسائل شخصی خود جدی بگیرند و سریع پیگیری کنند.
فرماندار گلپایگان افزود: تأخیر در انجام امور علاوه بر تحمیل هزینههای اضافی، مشکلات معیشتی مردم را افزایش میدهد. از این رو، ادارات خدماترسان از جمله برق، گاز و منابع طبیعی باید با جدیت مصوبات را دنبال کنند.
وی با اشاره به محدودیت زمانی و فرارسیدن فصل بارندگی گفت: توقف پروژهها به دلیل شرایط جوی پذیرفتنی نیست. مردم در این میان آسیب میبینند و باید برای رفع مشکلات آنان نگاه ویژه داشت.
رضایی افزود: دبیر شورای مسکن موظف است اجرای مصوبات را تا نشست بعدی پیگیری کند، در صورت لزوم جلسات بهصورت هفتگی برگزار شود؛ همچنین شهرداری موظف است تعهدات خود را درباره سایت ۲۴۷ هکتاری در زمینه انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی انجام دهد.
فرماندار گلپایگان تأکید کرد: تمامی استعلامها و مکاتبات دستگاهها باید به فرمانداری ارسال شود تا روند کار بهطور مستمر رصد شود و موانع احتمالی برطرف گردد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات پیشین، عملیات خطکشی و واگذاری انشعابات آغاز شده و اقدامات مؤثری در حوزه آب، برق و گاز انجام گرفته است. مسئولان قول دادند بخشی از خدمات تا دو هفته آینده و بخش دیگر حداکثر ظرف یک ماه تکمیل شود تا مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.
فرماندار گلپایگان در خصوص زیرسازی و ایجاد راههای دسترسی که از مطالبات جدی متقاضیان است نیز گفت: زیرسازیهای اولیه انجام شده و مشکل خاصی وجود ندارد. بنیاد مسکن متعهد شده مسیرهای اصلی را تکمیل کند و آسفالت در حدی انجام شود که مشکلات تردد مردم برطرف شود.
وی یادآور شد: تکمیل آسفالت همه معابر امکانپذیر نیست، تا زمانی که حدود ۷۰ درصد ساختوسازها انجام نشود، اجرای کامل آسفالت در معابر فرعی امکانپذیر نیست؛ چرا که حفاریهای بعدی زیرساختها را تخریب خواهد کرد
رضایی تأکید کرد: دستگاههای خدماترسان آمادگی لازم برای تکمیل زیرسازی و خدمات نهایی را دارند، اما سرعت عمل در این بخش وابسته به میزان ساختوساز متقاضیان خواهد بود.
نظر شما