ارفاقات قانونی به ۱۶۰ زندانی کهگیلویه و بویراحمد در هفته وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان گفت: همزمان با فرارسیدن هفته وحدت و جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) به ۱۶۰ نفر از زندانیان واجد شرایط، ارفاقات قانونی اعطا شد.
وی اظهار کرد: بر اساس این تصمیم، زندانیان مورد نظر از تسهیلاتی شامل «مرخصی منتهی به آزادی»، «مرخصی دوره ای» و «تسهیلات اشتغال و کار» و سایر ارفاقات بهرهمند شدند.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج تصریح کرد: نگاه رحمت آمیز اسلام و سیره پیامبر (ص) همواره بر عفو و گذشت استوار بوده وامیدواریم با این اقدام، مددجویان عزیز بتوانند با انگیزهای مضاعف به آغوش جامعه و خانواده بازگشته و با اشتغالزایی، زندگی جدید و سازندهای را برای خود رقم بزنند.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای سیاستهای قضائی کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از شیوههای جایگزین حبس، همچنین به مناسبت ایام میلاد رسول الله (ص) انجام پذیرفته است، تاکید کرد: این ارفاقها با رعایت دقیق ضوابط قانونی و پس از بررسی پرونده هر یک از زندانیان صورت گرفته است.
