۲۵۵ مگاوات برق تجدیدپذیر در استان اصفهان به شبکه متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی بعد از ظهر سهشنبه در آیین بهرهبرداری از هشت مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کوهپایه و اردستان استان اصفهان که با حضور برخط علیآبادی وزیر نیرو و همزمان با افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه در هشت استان برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون ۲۵۵ مگاوات برق تجدیدپذیر در استان به شبکه متصل شده است.
وی افزود: هدفگذاری استان تا سال ۱۴۰۷ تولید پنج هزار و ۳۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر است که با امضای تفاهمنامههای هشت هزار مگاواتی با سرمایهگذاران، در مسیر تحقق آن هستیم.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار اصفهان با بیان اینکه در هفته دولت نیز ۱۵۰۰ مگاوات پروژه کلنگزنی شد، به افتتاح پنج مگاوات در کوهپایه و سه مگاوات در اردستان، اظهار کرد: این پروژهها بخشی از سایت ۷۲ مگاواتی کوهپایه است.
درویشی افزود: با تشکیل 'میز انرژی' در استانداری و واگذاری زمین برای پروژهها، گامهای مؤثری برای رفع ناترازی انرژی برداشته شده است.
در این ارتباط برخط عباس علیآبادی وزیر نیرو به رشد سریع تقاضای برق در کشور اشاره کرد و گفت: تقاضای برق سرعت و شتاب بسیار بالایی نشان میدهد که این شتاب بیشتر هم خواهد شد. بنابراین، بایستی متناسب با آن، ظرفیتهایمان را افزایش دهیم.
وی افزود: ما داریم این تلاش را انجام میدهیم و بابت کاستیها از مردم عزیزمان کماکان عذرخواهی میکنم، اما با همتی که انجام شده و کار خوبی که شما صورت دادید، سهم قابل توجهی از این ناترازیها برطرف خواهد شد.
وزیر نیرو تأکید کرد: این پویش ملی به صورت هفتگی ادامه دارد و استان اصفهان نقش مؤثر خود را با شتاب و سرعت حفظ خواهد کرد؛ همچنین از سایر استانها که به طور غیرمستقیم از نیروگاههایشان بهرهبرداری میشود، درخواست کرد تا در خدمترسانی به مردم ایران مشارکت بیشتری داشته باشند.
علیآبادی افزود: این اقدام در راستای کاهش ناترازی انرژی و توسعه پایدار صنعت برق است. استان اصفهان با ظرفیت بالای تابش خورشیدی، به عنوان الگویی در تولید انرژیهای تجدیدپذیر عمل کرده و با اجرای پروژههای مشابه، میتواند به قطب اصلی برق خورشیدی کشور تبدیل شود.
وزیر نیرو ابراز کرد: امید است با ادامه این روند، وابستگی به سوختهای فسیلی کاهش یابد و امنیت انرژی افزایش پیدا کند.
نظر شما