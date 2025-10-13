اختصاص زمین به شرکت های نوآفرین صنعتی قم تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید آشتیانی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم، در آیین اختتامیه چهاردهمین دوره دومین رویداد استارتاپی صنایع کوچک و متوسط استان قم اظهار کرد: با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه در مسیر حل مسائل و چالش‌های تولید، روند اختصاص زمین به شرکت‌های استارتاپی و نوآفرین در شهرک‌های صنعتی قم تسهیل می‌شود.

وی با اشاره به اولویت شرکت شهرک‌های صنعتی قم در شناسایی و حمایت از صاحبان ایده‌های نو برای توسعه بخش صنعت استان، افزود: در رویداد استارتاپی امسال، طرح‌های برگزیده در دو حوزه صنایع شیمیایی و فناوری اطلاعات شناسایی و مورد تقدیر قرار گرفتند؛ دو صنعتی که نقش مهمی در اقتصاد قم دارند و می‌توانند الگوی توسعه سایر بخش‌های صنعتی استان باشند.

آشتیانی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در حمایت از ایده‌های نو، تصریح کرد: انتظار داریم مجموعه‌های نقش‌آفرین در حوزه صنعت استان از استارتاپ‌ها و صاحبان طرح‌های نو حمایت کنند تا مسیر رشد و شکوفایی فعالیت‌های تولیدی با شتاب بیشتری ادامه یابد.

در ادامه این مراسم، مهدی ایلانلو، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی قم، با اشاره به نقش رویدادهای استارتاپی در ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت گفت: این رویدادها بستری برای ارائه و اجرای ایده‌های خلاقانه فراهم می‌کنند که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید منجر شود.

وی افزود: در جریان این رویداد، با تشکیل دبیرخانه تخصصی و داوری طرح‌ها، شش ایده برتر از میان استارتاپ‌های فعال در حوزه‌های شیمیایی و فناوری اطلاعات انتخاب و تجلیل شدند.

ایلانلو هدف از برگزاری چنین رویدادهایی را شناسایی و حمایت از استارتاپ‌های فعال در صنایع کوچک و متوسط، ایجاد ارتباط میان استارتاپ‌ها و صنایع استان، پیوند میان سرمایه‌گذاران و نوآفرینان صنعتی، و گسترش فضای نوآوری در بنگاه‌های تولیدی دانست.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی جانبی برای فعالان صنعتی در حاشیه این رویداد خبر داد و گفت: این دوره‌ها شامل آموزش روش‌های تأمین مالی، تحول دیجیتال، استراتژی مدیریتی، کاربرد هوش مصنوعی در صنایع کوچک، مدیریت منابع انسانی، قوانین تأمین اجتماعی و فن بیان در مذاکرات تجاری بود.