واکنش انصارالله یمن به حمله رژیم صهیونیستی به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت: حمله دشمن اسرائیلی به هیئت مذاکره کننده حماس در دوحه وحشیانه و تروریستی و با حمایت آمریکا انجام شد. سکوت و عدم اتخاذ مواضع عملی از سوی رژیم ها و ارتش های کشورهای عربی و اسلامی، سبب عربده کشی صهیونیستی شده است.

الحوثی تاکید کرد: عدم اتخاذ مواضع عملی سبب حملات به فلسطین، یمن، ایران و سوریه شده است. با موضع عملی می توان زورگویی رژیم جعلی و حامی آمریکا و اروپایی آن را متوقف کرد. زورگویی دشمن اسرائیلی و حامیان آمریکایی و اروپایی آن با بیانیه ها و مواضع خجالت آور عربی و اسلامی از بین نمی رود.

از سوی دیگر وزارت خارجه یمن نیز ضمن محکوم کردن این حمله آنرا نقض آشکار حاکمیت قطر و منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی دانست

در این بیانیه آمده است: این حمله ناجونمردانه به قطر بار دیگر عربده کشی دشمن صهیونیستی را نشان می دهد که که همه مرزها و خطوط قرمز را پشت سر گذاشته است. رژیم صهیونیستی تهدیدی برای منطقه و دنیا و کل بشریت است. ما بار دیگر درباره عربده کشی صهیونیستی در فلسطین و کشورهای منطقه هشدار می دهیم.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: کشورهای اسلامی و عربی باید مواضع عملی و جدی انجام دهند و قبل از اینکه زمان از دست برود، به دشمن واقعی امت اسلامی توجه کنند. این حمله شنیع تاکیدی بر این است که این هروله برای عادی سازی با رژیم صهیونیستی راهی برای برقراری صلح و ثبات نیست.

در این بیانیه آمده است: حمله بزدلانه به مقاومت و ثبات مبارزان منجر خواهد شد.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن طی بیانیه‌ حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به پایتخت دوحه و تلاش برای ترور رهبران حماس را بزدلانه و ناجوانمردانه دانست و آن را شدیدا محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: درباره پروژه صهیونیستی-آمریکایی که احدی را مستثنی نمی کند هشدار می دهیم. هر آنکه عکس این عمل کند خودش را فریفته و در توهم به سر می برد. از رژیمهای عربی می خواهیم که دست از سکوت خفت بار دست بردارند و علیه دشمن اسرائیلی متحد شوند. اگر سکوت جهان عرب در قبال جنایت دشمن، نبود حمله به قطر انجام نمی شد .

دفتر سیاسی انصارالله یمن بیان کرد: جنایت حمله به قطر همسویی عملی آمریکا با طرح صهیونیستی را نشان می دهد. این جنایت با هماهنگی دولت آمریکا انجام شد و تاکیدی بر این است که جز دشمن اسرائیلی، آمریکا برای دوستانش احترامی قائل نیست. گسترش دامنه حملات اسرائیل اهمیت بازنگری گزینه های رژیم های عربی در برابر این عربده کشی مورد حمایت آمریکا را ضروری می کند.

همچنین مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به محل نشست رهبران حماس در دوحه تصریح کرد: ما تجاوز رژیم اسرائیل به مقر هیات مذاکره‌کننده فلسطین در پایتخت قطر را محکوم می‌کنیم. حمله به دوحه ثابت می‌کند که هیچ صلح و ثباتی در منطقه با وجود رژیم صهیونیستی رقم نخواهد خورد.

المشاط گفت: تجاوز صهیونیستی به قطر و اظهارات گستاخانه دشمن صهیونیستی در این خصوص که نقض حاکمیت یک کشور مستقل است، زنگ خطری برای همه کشورهای عربی و اسلامی است. قبل از اینکه خیلی دیر شود، مراقب باشید.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد: اگر کشورهای منطقه برای مقابله با تهدید صهیونیستی متحد نشوند، تجاوز اسرائیل به دوحه تکرار و بدتر خواهد شد.دشمن صهیونیست بدون اجازه و چراغ سبز ترامپ جنایتکار، این کار را نمی‌کرد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا مسئول آنچه اتفاق افتاده است، تصریح کرد آنچه دشمن صهیونیست با هدف قرار دادن خائنانه هیئت مذاکره کننده فلسطینی مرتکب شد، تنها مقاومت را تقویت خواهد کرد.