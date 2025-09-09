نخست وزیر پاکستان: اقدام تجاوزکارانه اسرائیل کاملاً غیرقابل توجیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در حساب رسمی کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص تهاجم اشغالگران صهیونیست به دوحه قطر نوشت: از طرف مردم، دولت پاکستان و خودم بمباران غیرقانونی و فجیع دوحه توسط نیروهای اسرائیلی، هدف قرار دادن یک منطقه مسکونی و به خطر انداختن جان غیرنظامیان بی‌گناه را به شدت محکوم می‌کنم.

نخست وزیر پاکستان در ادامه افزود: عمیق‌ترین مراتب همدردی و همبستگی مان را با امیر قطر و همچنین مردم این کشور در این لحظات دشوار اعلام می‌کنیم.

شهباز شریف سپس افزود: این اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل کاملاً غیرقابل توجیه، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر و خطرناک‌ترین اقدام تحریک‌آمیز است که می‌تواند صلح و ثبات منطقه‌ای را به خطر بیاندازد. پاکستان قاطعانه در کنار کشور قطر و همچنین در کنار مردم فلسطین در برابر تجاوز اسرائیل ایستاده است.