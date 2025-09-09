  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۱

نخست وزیر پاکستان: اقدام تجاوزکارانه اسرائیل کاملاً غیرقابل توجیه است

نخست وزیر پاکستان: اقدام تجاوزکارانه اسرائیل کاملاً غیرقابل توجیه است

نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: این اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل کاملاً غیرقابل توجیه، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در حساب رسمی کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص تهاجم اشغالگران صهیونیست به دوحه قطر نوشت: از طرف مردم، دولت پاکستان و خودم بمباران غیرقانونی و فجیع دوحه توسط نیروهای اسرائیلی، هدف قرار دادن یک منطقه مسکونی و به خطر انداختن جان غیرنظامیان بی‌گناه را به شدت محکوم می‌کنم.

نخست وزیر پاکستان در ادامه افزود: عمیق‌ترین مراتب همدردی و همبستگی مان را با امیر قطر و همچنین مردم این کشور در این لحظات دشوار اعلام می‌کنیم.

شهباز شریف سپس افزود: این اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل کاملاً غیرقابل توجیه، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر و خطرناک‌ترین اقدام تحریک‌آمیز است که می‌تواند صلح و ثبات منطقه‌ای را به خطر بیاندازد. پاکستان قاطعانه در کنار کشور قطر و همچنین در کنار مردم فلسطین در برابر تجاوز اسرائیل ایستاده است.

کد خبر 6585241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها