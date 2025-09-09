به گزارش خبرنگار مهر، حمید بیغم پس از تساوی تیمش مقابل پالایش نفت اصفهان، اظهار کرد: بازی امروز یک دیدار زیبا و تماشاگرپسند از هر دو تیم بود. حریف هم بازی قابل قبولی ارائه داد، اما تیم ما نمایش کاملاً تهاجمی داشت و چند موقعیت مسلم گلزنی از جمله دو الی سه بار برخورد توپ به تیرک را از دست دادیم.
وی افزود: متأسفانه روی دو اشتباه فردی گل دریافت کردیم، اما خوشبختانه بازیکنانم با تلاش و غیرت، نتیجه را تغییر دادند. در این میان، بهزاد رسولی دروازهبان ما نمایش درخشانی داشت؛ او جزو گلرهایی است که بازی با پا را خیلی خوب بلد است و اعتمادبهنفس بالای او کمک بزرگی به تیم کرد.
سرمربی فولادزرند در خصوص قضاوت داوران نیز گفت: از نگاه من داوری مشکل خاصی نداشت. حتی به ناظر داوری هم این موضوع را گفتم. بالاخره فوتسال یک رشته فیزیکی است و در برخی صحنهها برداشتها متفاوت است؛ ما خطا میبینیم و تیم مقابل نظر دیگری دارد. اما در مجموع قضاوت را خوب ارزیابی میکنم.
بیغم در پایان خاطرنشان کرد: تیم ما مسیر سختی در لیگ دارد اما با این روحیه و همدلی، امیدوارم بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم و دل هواداران را شاد کنیم.
