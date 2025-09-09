  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴

فرصت‌های زیادی داشتیم اما روی اشتباهات فردی گل خوردیم

اصفهان -سرمربی تیم فوتسال فولادزرند، گفت: بازی امروز تماشاگرپسند و تهاجمی بود و با وجود از دست رفتن چندین موقعیت گلزنی، شاگردانم با تلاش جمعی توانستند نتیجه را تغییر دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بی‌غم پس از تساوی تیمش مقابل پالایش نفت اصفهان، اظهار کرد: بازی امروز یک دیدار زیبا و تماشاگرپسند از هر دو تیم بود. حریف هم بازی قابل قبولی ارائه داد، اما تیم ما نمایش کاملاً تهاجمی داشت و چند موقعیت مسلم گلزنی از جمله دو الی سه بار برخورد توپ به تیرک را از دست دادیم.

وی افزود: متأسفانه روی دو اشتباه فردی گل دریافت کردیم، اما خوشبختانه بازیکنانم با تلاش و غیرت، نتیجه را تغییر دادند. در این میان، بهزاد رسولی دروازه‌بان ما نمایش درخشانی داشت؛ او جزو گلرهایی است که بازی با پا را خیلی خوب بلد است و اعتمادبه‌نفس بالای او کمک بزرگی به تیم کرد.

سرمربی فولادزرند در خصوص قضاوت داوران نیز گفت: از نگاه من داوری مشکل خاصی نداشت. حتی به ناظر داوری هم این موضوع را گفتم. بالاخره فوتسال یک رشته فیزیکی است و در برخی صحنه‌ها برداشت‌ها متفاوت است؛ ما خطا می‌بینیم و تیم مقابل نظر دیگری دارد. اما در مجموع قضاوت را خوب ارزیابی می‌کنم.

بی‌غم در پایان خاطرنشان کرد: تیم ما مسیر سختی در لیگ دارد اما با این روحیه و همدلی، امیدوارم بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم و دل هواداران را شاد کنیم.

