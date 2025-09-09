  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۴۵

مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنفی شهرستان گناوه بررسی شد

مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنفی شهرستان گناوه بررسی شد

گناوه-مسایل و مشکلات ۸ واحد تولیدی و صنفی شهرستان گناوه باحضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه عصر سه شنبه در این نشست با اشاره به شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید»، گفت: سعی خواهیم کرد با همدلی و هم افزایی، در تحقق شعار سال عملگرا و مجدانه تلاش کنیم.

حمیده سراجی افزود: در این راستا از تمام توان و ظرفیت‌های قانونی در حمایت از تولیدکنندگان و ارایه خدمات شایسته به شهروندان در شهرستان استفاده خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای رونق تولید در شهرستان، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان، مرجعی است که جهت رفع چالشها و موانع موجود برسر راه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تلاش می‌کند، تا رونق بیشتری به تولید و اشتغال شهرستان دهد و همچنین بدینوسیله به ارتقا سطح اقتصادی شهرستان کمک نماید.

مقرر شد شرکت‌های تولیدی و واحدهای صنفی جهت تسهیل روند تولید و بر طرف کردن موانع موجود در مسیر خود، به دستگاه صمت بعنوان دبیرخانه کارگروه جهت طرح در نشست مراجعه کنند.

کد خبر 6585346

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها