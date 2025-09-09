مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنفی شهرستان گناوه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه عصر سه شنبه در این نشست با اشاره به شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید»، گفت: سعی خواهیم کرد با همدلی و هم افزایی، در تحقق شعار سال عملگرا و مجدانه تلاش کنیم.

حمیده سراجی افزود: در این راستا از تمام توان و ظرفیت‌های قانونی در حمایت از تولیدکنندگان و ارایه خدمات شایسته به شهروندان در شهرستان استفاده خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای رونق تولید در شهرستان، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان، مرجعی است که جهت رفع چالشها و موانع موجود برسر راه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تلاش می‌کند، تا رونق بیشتری به تولید و اشتغال شهرستان دهد و همچنین بدینوسیله به ارتقا سطح اقتصادی شهرستان کمک نماید.

مقرر شد شرکت‌های تولیدی و واحدهای صنفی جهت تسهیل روند تولید و بر طرف کردن موانع موجود در مسیر خود، به دستگاه صمت بعنوان دبیرخانه کارگروه جهت طرح در نشست مراجعه کنند.