جاده مرگ جوادآباد را به جاده زندگی تبدیل کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی، شامگاه سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در قطر را به شدت محکوم کرد.

خزایی با اشاره به حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نشست مسئولان حماس در دوحه، اظهار داشت: این اقدام تروریستی در حالی رخ داد که به دعوت آمریکایی‌ها و برخی کشورهای غربی، مسئولان مقاومت برای گفت‌وگو پیرامون طرح رئیس‌جمهور آمریکا گرد هم آمده بودند. متأسفانه مذاکره در قاموس غربی‌ها به جای گفت‌وگو، با موشک و ترور معنا می‌شود و این مسئله یک بار دیگر ماهیت جعلی و منحوس رژیم صهیونیستی را برای افکار عمومی جهان آشکار کرد.

وی افزود: ملت ایران همانند امت اسلامی این جنایت را قاطعانه محکوم می‌کند و یقیناً این خون‌های به ناحق ریخته‌شده، پایه‌های لرزان صهیونیسم بین‌الملل را بیش از گذشته سست خواهد کرد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش عملکرد یک‌ساله‌اش در مجلس پرداخت و تصریح کرد: از ابتدای مسئولیت، چهار موضوع اصلی را در دستور کار قرار دادیم؛ مترو، حل معضل ترافیک و جاده‌های مرگ، تأمین حقابه کشاورزی و آب آشامیدنی، و توسعه زیرساخت‌های درمانی. برای این مسائل بارها وزرا را به منطقه دعوت کردیم و خوشبختانه بخشی از پروژه‌ها به سرانجام رسیده است. از جمله تبدیل جاده مرگ جوادآباد به جاده زندگی که در کمتر از دو ماه ایمن‌سازی شد و امروز شاهد تردد ایمن مردم هستیم.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، کارگروه ملی نجات تالاب برای نخستین بار در کشور تشکیل شد و این یک دستاورد مهم برای منطقه بود. همچنین در حوزه بهداشت و درمان، احداث بیمارستان تأمین اجتماعی و توسعه مراکز درمانی در دستور کار قرار گرفت. در بخش کشاورزی نیز تمدید پروانه دامداری‌ها و حل بخشی از مشکلات حقابه با حضور وزیر جهاد کشاورزی دنبال شد.

خزایی با تأکید بر لزوم حفظ اتحاد ملی گفت: پیش از سفر ریاست‌جمهوری به منطقه، برای اولین بار نشست مشترکی میان ائمه جمعه، فرمانداران و نمایندگان برگزار کردیم و تقسیم کار دقیقی صورت گرفت تا مسائل اصلی شهرستان‌ها به صورت هماهنگ و مستقیم به رئیس‌جمهور منتقل شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در انعکاس مطالبات مردمی، خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: نماینده وکیل‌المله است، نه وکیل‌الدوله. صدای مردم باید بلند و رسا به گوش مسئولان برسد و رسانه‌ها در این مسیر یاری‌گر نمایندگان هستند. نقدهای دلسوزانه خبرنگاران برای ما فرصتی ارزشمند است و باید با هم‌افزایی، در مسیر خدمت به مردم گام برداریم.

وی با قدردانی از حضور خبرنگاران منطقه افزود: مردم دشت ورامین، قرچک و پیشوا در تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده‌اند که در خط مقدم ایستادگی هستند. این مردم شایسته بهترین خدمات‌اند و ما خود را خادم آن‌ها می‌دانیم و با همه توان برای رفع مشکلاتشان تلاش می‌کنیم.