سیره پیامبر اکرم (ص) چراغ هدایت مسلمانان و الگوی جاودانه بشریت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، عصمت اسماعیلی: آخرین فرستاده الهی و خاتم پیامبران، حضرت محمد مصطفی (ص) با بعثت خویش راه سعادت، رهایی از ظلمت، جهل، شرک و رسیدن به نور توحید و عدالت را برای بشریت هموار کردند.

میلاد و رسالت آن حضرت نقطه عطفی در تاریخ انسانیت است که تحولی عمیق در فرهنگ، اخلاق و سبک زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها ایجاد کرد و سرآغاز تحولی عظیم در جوامع بشری به شمار می‌رود.

رسول گرامی اسلام (ص) با رفتار، گفتار و منش نورانی خویش، درس محبت، عدالت، تواضع و بندگی خالصانه در پیشگاه خداوند را به پیروان خود آموختند.

رسول رحمت (ص) در دورانی به پیامبری مبعوث شدند که جامعه در تاریکی جهل، تعصبات قبیله‌ای و ظلم اجتماعی غرق بود اما ایشان با پیام توحید، عدالت‌طلبی و کرامت انسانی، جامعه‌ای نوین بنیان گذاشتند که بر پایه ایمان به خداوند، اخلاق نیکو، برادری و همبستگی شکل گرفت.

ویژگی برجسته پیامبر اسلام (ص)، اخلاق کریمانه و روح بزرگ ایشان بود؛ چنانکه خداوند در قرآن کریم، پیامبر (ص) را «بر خلقی عظیم» ستوده است و صبر، مهربانی، گذشت، ساده‌زیستی، عدالت‌خواهی و رعایت حقوق انسان‌ها از شاخص‌ترین ابعاد شخصیت ایشان به شمار می‌رود.

امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازگشت به تعالیم و رهنمودهای رسول مکرم اسلام (ص) است تا در پرتو وحدت، همدلی و پایبندی به ارزش‌های الهی، بر مشکلات فائق آیند.

سیره عملی پیامبر اکرم (ص) الگویی کامل برای همه دوران‌ها است؛ الگویی که مسلمانان و آزادگان جهان با اقتدا به آن می‌توانند در برابر چالش‌ها ایستادگی کنند و مسیر رشد و تعالی را در پیش گیرند.

بی‌تردید، پیامبر اکرم (ص) تنها متعلق به مسلمانان نیستند، بلکه پیامبر رحمت برای همه جهانیان به شمار می‌آیند؛ شخصیتی که نام و یادشان مرزهای جغرافیایی، نژادی و مذهبی را درنوردیده و به عنوان الگوی مکارم اخلاقی در تاریخ بشریت درخشیده است.

اخلاق پیامبر گرامی اسلام (ص) باید اسوه و سرمشق بشریت باشد

امام جمعه گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک میلاد باسعادت نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع) اظهار کرد: همه پیامبران الهی برای هدایت بشر برانگیخته و مبعوث شدند اما در میان این پیامبران، پنج پیامبر به عنوان «اولوالعزم» معرفی شده‌اند.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: همه انبیای الهی برای انسان‌ها و بشریت در زندگی فردی و اجتماعی اسوه و الگو هستند اما با نگاهی به آیات نورانی قرآن ۲ تن از پیامبران یعنی پیامبر اسلام (ص) و حضرت ابراهیم (ع) به صراحت به عنوان اسوه و سر مشق معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: خداوند در سوره احزاب پیرامون اسوه بودن پیامبر اسلام (ص) برای بشریت می‌فرماید: «لَّقَدۡ کَانَ لَکُمۡ فِی رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَة» «بی گمان، در [رفتار و اخلاق] رسولِ خدا برای شما الگویی نیکوست».

وی تصریح کرد: خداوند متعال برای پیامبر (ص) چهار مورد «قرآن عظیم، خلق عظیم، ملک عظیم و فضل عظیم» عنایت فرموده است و درباره اخلاق پیامبر (ص) این تعبیر را دارد که «وَإِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیم» که تعبیر بسیار زیبا است.

اخلاق و صفات پیامبر (ص) جزو ذات و سرشت آن حضرت است

وی گفت: اخلاق و صفات پیامبر (ص) جزو ذات و سرشت پیامبر گرامی اسلام است و از ایشان جداشدنی و موسمی و گذرا نیست بلکه برگرفته از سرشت آن حضرت است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: متاع دنیا قلیل و اندک است، اما هنگامی که به اخلاق پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌رسد می‌فرماید که اخلاق آن حضرت عظیم به معنای محکم، استوار، پابرجا و مستمراست.

وی ادامه داد: خداوند در جایی دیگر خطاب به پیامبر فرمود: «ای پیامبر اگر تو انسان خشنی بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند» لذا آنچه باعث شد تا پیامبر (ص) در جامعه جاهلیت ظلمانی آن دوران که غیر از کشتار و خونریزی وجود نداشت، مردم را با صفات نیکو آشنا و جذب دین اسلام کند اخلاق نیکوی آن حضرت بود.

امام جمعه گناوه اضافه کرد: اخلاق پیامبر گرامی اسلام (ص) باعث شد تا آن حضرت بتواند اهداف دین مبین اسلام را پیاده کند و در بین مردم گسترش دهد و رسالت خود را به سرانجام برساند.

وی خاطرنشان کرد: پیامبر (ص) می‌فرماید «خداوند به من دستور فرموده که با مردم به مدارا رفتار کنم همانگونه که به من دستور داده که واجبات دینی را انجام دهم» لذا قرآن فرمود «ای پیامبر در زندگی عفو، بخشش را به عنوان سرلوحه زندگی قرار بده تا در پرتو هدایت‌های شما مردم بتوانند به سعادت برسند.»

وی ادامه داد: یکی از اهداف بعثت پیامبر گرامی اسلام (ص) ای است که بتواند مکارم اخلاقی را تمام کند و لذا فرمودند «من آمده‌ام تا مکارم اخلاق را در جامعه بشریت نهادینه کنم.»

وی تصریح کرد: اخلاق نبی گرامی اسلام (ص) امروز نیز به عنوان اسوه و الگو باید سرمشق بشریت باشد. جوامع بشری به این الگوی الهی نیاز دارد و ایشان برای همه مسلمانان و غیرمسلمانان می‌تواند اسوه و سرمشق باشد.

پیامبر اسلام (ص) بهترین الگو برای مؤمنان زندگی فردی و اجتماعی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند در سوره احزاب آیه ۲۱ بهترین الگو را وجود مقدس پیامبر اکرم می‌داند و با اشاره به این آیه کریمه معلوم می‌شود پیامبر اسلام (ص) همواره در همه زمان‌ها و مکان‌ها الگو و اسوه برای تمام عالمیان است.

وی گفت: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: همانا برای شما در (سیره‌) رسول خدا الگو و سرمشقی نیکوست، (البتّه) برای کسانی که به خدا و روز قیامت امید دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند.

وی اضافه کرد: الگو بودن پیامبر مختص افرادی است که دارای ایمان راسخ و اعتقاد و باور به آخرت هستند و خداوند را در زندگی خود محور می‌دانند، پیامبر اسلام (ص) بهترین الگو برای مؤمنان در زندگی فردی و اجتماعی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه بیان کرد: الگو بودن پیامبر اسلام (ص)، اختصاص به مورد جنگ که شجاع‌ترین افراد و بصیرترین فرماندهان بود ندارد بلکه آن حضرت در همه زمینه‌های فردی، اجتماعی، بهترین الگو برای مؤمنان است.

وی تصریح کرد: یکی از صفات برجسته وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) که خداوند تبارک و تعالی ایشان را به عنوان الگویی برای بشریت معرفی می‌کند و به عنوان کلید طلایی برای رسیدن به حیات طیبه بر می‌شمارد، «اخلاق» است که در آیه ۴ سوره قلم بدان اشاره می‌کند و می‌فرماید: «وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ. و حقّاً که تو بر اخلاق بزرگی استواری».

وی گفت: یکی از شیوه‌های مهم تربیتی معرفی الگو است و در کدام آئین و مذهبی الگویی تمام عیار همانند وجود نازنین پیامبر پیدا می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه اضافه کرد: دین مبین اسلام امروز مرهون زحمات و خدمات پیامبر بزرگوار اسلام است که نام آن حضرت بر تارک افلاک می‌درخشد و بالاترین نشانه و رهنمود برای جوامع بشری است.