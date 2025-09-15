به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسینی بوشهری به مناسبت هفته وقف در دیدار مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: وقفی که در جامعه دینی ما از زمان پیامبر (ص) تاکنون ادامه پیدا کرده، حالتی است که افراد از روی باور قلبی و به عنوان باقیات الصالحات اموال خود را وقف کنند و اقداماتی که انجام می‌شود نباید این حالت را از بین ببرد.

وی با بیان اینکه مسئله اعتماد سازی نسبت به اقدامات سازمان اوقاف باید برجسته شود تا مردم موقوفات خود را به این سازمان بسپارند، اظهار داشت: مجموعه‌ای در اداره اوقاف باید آسیب‌شناسی کند که اگر احیاناً نگاه بعضی نسبت به سازمان اوقاف نیاز به اعتمادسازی بیشتر دارد، علت آن مشخص شود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: در برهه‌ای از تاریخ وقف در ایران بسیار برجسته بود، اما در دوره پهلوی به خاطر نحوه عملکرد دستگاه‌های حاکم که با موقوفات به صورت اموال بلاصاحب برخورد می‌کردند، وقف کم رنگ شد.

وی با اشاره به تلاش‌های جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب برای احیای موقوفات افزود: باید بر اساس واقعیت‌های کف میدان آسیب شناسی شود که چرا عده‌ای به صورت جدی نسبت به وقف اموالشان برای کارهای خیر اقدام نمی‌کنند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: باید جلسات منظمی با کسانی که اموال خود را وقف کرده‌اند برگزار شود و اقدامات صورت گرفته توضیح داده شود تا اعتمادشان نسبت به کاری که انجام داده‌اند بیشتر و تشویق شوند تا هر کدام نیز افرادی را با خود همراه کنند.

امام جمعه قم با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی عام المنفعه سازمان اوقاف اظهار داشت: کارهای اقتصادی خوبی که انجام می‌شود نباید ذهنیت مردم را از وقف‌های سنتی که در طول تاریخ وجود داشته کمرنگ کند.

استفاده از ظرفیت‌های طلاب و مبلغین برای ترویج سنت حسنه وقف و برگزاری همایش‌های مختلف در حوزه و دانشگاه با حضور صاحب نظران، اساتید و فعالین این حوزه، از دیگر توصیه‌های آیت الله حسینی بوشهری به مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه بود.