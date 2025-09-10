به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز چهارشنبه نوزدهم شهریور با میانگین ۱۱۲ AQI برای دومین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه کردآباد و خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۳۰، دانشگاه صنعتی ۱۲۴، خیابان رودکی ۱۲۲، خیابان رهنان و بولوار کاوه ۱۲۱ و سپاهان‌شهر ۱۲۹ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در زینبیه با عدد ۱۶۱ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۹، خیابان فرشادی ۹۷، فیض ۹۲، خیابان‌های هزار جریب و میرزا طاهر ۷۵ و ولدان ۹۹ AQI در شرایط قابل قبول است.

شاخص هوای شهر خمینی شهر با میانگین ۵۰۰ AQI در وضعیت خطرناک، قهجاورستان با میانگین ۱۴۹، کاشان ۱۲۳ و نجف آباد با میانگین ۱۰۸ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

