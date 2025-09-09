هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی وکاهش محسوس دمادر اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران استان اردبیل درباره فعالیت سامانه بارشی و کاهش محسوس دما در استان اردبیل هشدار زرد هواشناسی صادر کرد.
براساس این هشدار، بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق، وزش باد تند گاهی نسبتاً شدید، کاهش محسوس دمای هوا، احتمال بارش برف در قله سبلان طی پنجشنبه شب و صبح جمعه و رخداد مه و کاهش دید افقی از شنبه تا دوشنبه، انتظار میرود.
احتمالاتی از جمله جاری شدن روانآب و وقوع سیلاب موقتی، اختلال در تردد جادهای بهدلیل لغزندگی سطح جادهها و کاهش دید افقی بهویژه در گردنه حیران و گردنه الماس، خسارت به محصولات کشاورزی و اختلال در عملیات پروازی فرودگاههای استان از شنبه تا دوشنبه، از آثار این سامانه جوی پیشبینی میشود.
عدم اتراق در حاشیه و بستر مسیلها، عدم چرای احشام در نواحی مرتفع و پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه میشود.
