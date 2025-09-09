  1. استانها
هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی وکاهش محسوس دمادر اردبیل

اردبیل- اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره ماندگاری موج گرما به‌دلیل تداوم الگوی پایدار تابستانه در استان اردبیل از چهارشنبه، ۱۵ مرداد تا جمعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران استان اردبیل درباره فعالیت سامانه بارشی و کاهش محسوس دما در استان اردبیل هشدار زرد هواشناسی صادر کرد.

براساس این هشدار، بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق، وزش باد تند گاهی نسبتاً شدید، کاهش محسوس دمای هوا، احتمال بارش برف در قله سبلان طی پنجشنبه شب و صبح جمعه و رخداد مه و کاهش دید افقی از شنبه تا دوشنبه، انتظار می‌رود.

احتمالاتی از جمله جاری شدن روان‌آب و وقوع سیلاب موقتی، اختلال در تردد جاده‌ای به‌دلیل لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید افقی به‌ویژه در گردنه حیران و گردنه الماس، خسارت به محصولات کشاورزی و اختلال در عملیات پروازی فرودگاه‌های استان از شنبه تا دوشنبه، از آثار این سامانه جوی پیش‌بینی می‌شود.

عدم اتراق در حاشیه و بستر مسیل‌ها، عدم چرای احشام در نواحی مرتفع و پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه می‌شود.

