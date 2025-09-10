برخورد جدی با خودروهای متخلف حمل نخاله در ایلام

عبدالوهاب بخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با هدف مبارزه با تخلفات و حفظ حقوق شهروندان، برای افرادی که تاکنون در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کردهاند، پرونده تشکیل شده و با آنها برخورد میشود.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، کلیه کامیونها و ماشینهای حمل نخاله بایستی ظرف مدت یک هفته مجهز به سیستم GPS شوند تا امکان کنترل و رصد فعالیت آنها فراهم شود. عدم نصب این دستگاهها منجر به ابطال کارت سوخت، توقیف خودرو و تشکیل پرونده قضائی به اتهام تخریب محیط زیست و ایجاد مزاحمت برای مردم خواهد شد.
بخشنده همچنین از شهروندان درخواست کرد: همشهریان در صورت مشاهده حمل غیرمجاز نخاله در سطح شهر یا حریم محیط زیست، شماره پلاک خودرو را یادداشت کرده و به دادستانی اعلام کنند. چنانچه امکان فیلمبرداری با تلفن همراه وجود داشته باشد، این امر روند رسیدگی و توقیف خودروهای متخلف را تسریع خواهد کرد.
