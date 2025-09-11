مسعود احمد آقایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش بی‌سابقه حملات خرس‌ها به کندوهای عسل در مناطق کوهستانی دماوند خبر داد و آن را تهدیدی جدی برای صنعت زنبورداری دانست.

وی اظهار داشت: خشکسالی‌های شدید و کاهش منابع غذایی باعث شده تا خرس‌ها به ارتفاعات پایین‌تر بیایند و در مناطق زنبورداری حضور یافته و آسیب‌های فراوانی به کندوهای عسل وارد کنند.

احمداقایی تصریح کرد که امسال بیش از ۱۷ مورد گزارش حمله خرس به کندوها ثبت شده که منجر به نابودی صدها کندو شده است.

وی همچنین از کمبود حمایت‌های بیمه‌ای و عدم پاسخگویی سازمان‌های مربوطه گلایه کرد و گفت: با وجود ثبت خسارات، پرداختی مناسبی به زنبورداران صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه زنبورداران استان تهران تأکید کرد: اگر مسئولان محیط زیست و دولت برای کنترل جمعیت خرس‌ها و حمایت از زنبورداران چاره‌اندیشی نکنند، آینده این حرفه در استان تهران بسیار تاریک خواهد بود.