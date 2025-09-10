  1. استانها
  2. تهران
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

زنبورداری استان تهران در خطر نابودی است

زنبورداری استان تهران در خطر نابودی است

تهران- رئیس اتحادیه زنبورداران استان تهران از خطر نابودی صنعت زنبورداری خبرداد.

مسعود احمد آقایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت رو به وخامت زنبورداری در دماوند و استان تهران، اعلام کرد که این حرفه در صورت ادامه روند فعلی با خطر نابودی مواجه است.

احمداقایی با اشاره به کاهش چشمگیر تعداد زنبورداران فعال از ۱۰۰۰ نفر به کمتر از ۴۰۰ نفر، گفت: شرایط اقتصادی نامطلوب، خشکسالی‌های پی‌درپی و افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و داروهای زنبورداری موجب شده است تا بسیاری از زنبورداران عطای این حرفه را به لقایش ببخشند.

وی تأکید کرد که بدون حمایت جدی دولت و تسهیلات مالی، زنبورداری در استان تهران به زودی به صورت کامل از بین خواهد رفت.

وی افزود: بخش زنبورداری، علاوه بر تولید عسل با کیفیت، نقش مهمی در گرده‌افشانی و حفظ اکوسیستم کشاورزی ایفا می‌کند و بی‌توجهی به این بخش، ضربه‌ای جدی به امنیت غذایی و کشاورزی کشور است.

رئیس اتحادیه زنبورداران استان تهران همچنین با اشاره به مشکلات قاچاق ملکه‌های زنبور و استفاده از داروهای غیرمجاز و تقلبی، خواستار حمایت‌های ویژه از این بخش شد.

کد خبر 6585554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها