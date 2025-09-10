  1. استانها
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

تأمین مسکن پایدار برای اقشار آسیب‌پذیر در استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر بر اهمیت تأمین مسکن پایدار برای اقشار آسیب‌پذیر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح چهارشنبه در نشست مشترک با مدیرکل بهزیستی استان به منظور بررسی روند اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه بنیاد مسکن، بهزیستی و شورای راهبردی پتروشیمی‌ها اظهار کرد: در این نشست آخرین وضعیت احداث ۳۲۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی استان بوشهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در با اشاره به اهمیت تأمین مسکن پایدار برای اقشار آسیب‌پذیر، افزود: بنیاد مسکن با تمام ظرفیت خود برای تحقق این تعهد مهم همکاری خواهد کرد.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از همراهی بنیاد مسکن و حمایت شورای راهبردی پتروشیمی‌ها، اجرای این پروژه را گامی مؤثر در بهبود شرایط زندگی مددجویان و کاهش مشکلات مسکن آنان دانست.

در این نشست آخرین وضعیت احداث ۳۲۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی استان بوشهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید شد.

