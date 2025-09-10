به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح چهارشنبه در نشست مشترک با مدیرکل بهزیستی استان به منظور بررسی روند اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه بنیاد مسکن، بهزیستی و شورای راهبردی پتروشیمی‌ها اظهار کرد: در این نشست آخرین وضعیت احداث ۳۲۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی استان بوشهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در با اشاره به اهمیت تأمین مسکن پایدار برای اقشار آسیب‌پذیر، افزود: بنیاد مسکن با تمام ظرفیت خود برای تحقق این تعهد مهم همکاری خواهد کرد.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از همراهی بنیاد مسکن و حمایت شورای راهبردی پتروشیمی‌ها، اجرای این پروژه را گامی مؤثر در بهبود شرایط زندگی مددجویان و کاهش مشکلات مسکن آنان دانست.

