استفاده از آرد نانوایی‌ها در قنادی‌ها به‌ندرت اتفاق می‌افتد

یک مقام مسئول با رد گستردگی انتقال آرد نانوایی‌ها به قنادی‌ها گفت: آرد مصرفی هر صنعت متفاوت است و جابجایی آن کیفیت محصول را پایین می‌آورد؛ این تخلف به‌ندرت رخ می‌دهد.

محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مطرح شدن موضوع انتقال آرد نانوایی‌ها به قنادی‌ها اظهار کرد: برای مصارف مختلف صنایع آرد، انواع مشخصی از آرد استفاده می‌شود. آرد مورد استفاده در نان سنتی ۱۲، ۱۵ و ۱۸ درصد است، در حالی که در صنایع نان حجیم و صنعتی آرد بالای ۲۱ درصد و در قنادی‌ها آرد بالای ۲۷ درصد مصرف می‌شود. بنابراین استفاده از آرد یک بخش در بخش دیگر موجب اشکال شده و کیفیت محصول نهایی را پایین می‌آورد.

وی ادامه داد: من نمی‌گویم چنین اتفاقی اصلاً رخ نمی‌دهد، اما در حوزه نانوایی‌ها این موضوع به‌ندرت دیده می‌شود و اگر هم باشد، درصد آن بسیار پایین است.

کرمی گفت: به جای پاک کردن صورت مسئله، باید مسیر درست توزیع یارانه آرد را ایجاد کنیم تا زمینه بروز چنین تخلفاتی به حداقل برسد.

