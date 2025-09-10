محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مطرح شدن موضوع انتقال آرد نانواییها به قنادیها اظهار کرد: برای مصارف مختلف صنایع آرد، انواع مشخصی از آرد استفاده میشود. آرد مورد استفاده در نان سنتی ۱۲، ۱۵ و ۱۸ درصد است، در حالی که در صنایع نان حجیم و صنعتی آرد بالای ۲۱ درصد و در قنادیها آرد بالای ۲۷ درصد مصرف میشود. بنابراین استفاده از آرد یک بخش در بخش دیگر موجب اشکال شده و کیفیت محصول نهایی را پایین میآورد.
وی ادامه داد: من نمیگویم چنین اتفاقی اصلاً رخ نمیدهد، اما در حوزه نانواییها این موضوع بهندرت دیده میشود و اگر هم باشد، درصد آن بسیار پایین است.
کرمی گفت: به جای پاک کردن صورت مسئله، باید مسیر درست توزیع یارانه آرد را ایجاد کنیم تا زمینه بروز چنین تخلفاتی به حداقل برسد.
نظر شما