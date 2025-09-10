خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: کردستان، با ویژگی‌های خاص جغرافیایی و مذهبی‌اش، همواره یکی از مناطقی بوده است که در آن تلفیقی از فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند.

در چنین شرایطی، علمای دینی اعم از اهل تشیع و اهل سنت، نقش برجسته‌ای در ایجاد وحدت و هم‌افزایی میان این اقوام و مذاهب ایفا کرده‌اند.

در واقع، این علمای دینی به عنوان نگهبانان اخلاق و اصول دینی، همواره به مقابله با تهدیدات خارجی و تلاش‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه پرداخته‌اند.

آنها می‌دانند که اگر مسلمانان در کردستان با یکدیگر متحد نباشند، دشمنان به راحتی می‌توانند از اختلافات آنها بهره‌برداری کنند.

در این گزارش علمای اهل تشیع و اهل سنت کردستان در سخنان خود بر لزوم تقویت اتحاد میان مسلمانان برای مقابله با تهدیدات فرهنگی و سیاسی دشمنان تأکید کردند.

تاکید بر وحدت اسلامی در کردستان

امام جمعه اهل تشیع شهرستان کامیاران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) گفت: رهبر انقلاب اسلامی ایران همواره تأکید می‌کردند که کار علمای کردستان سخت‌تر است، چرا که در اینجا تلفیقی از فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف وجود دارد و بر حفظ وحدت اسلامی تاکید داشتند.

حجت الاسلام فخرالدین اسدی افزود: با وجود این تفاوت‌ها، باید بیش از پیش بر وحدت اسلامی و اخلاقی تأکید کنیم و این موضوع در میان مردم تقویت شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم حفظ اصول دینی، اخلاقی و فرهنگی در برابر تهاجمات فرهنگی و سیاسی دشمن یادآور شد: دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی همواره در تلاش هستند تا میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند اما باید با استقامت بر اصول اسلامی، اجازه ندهیم که این تفرقه‌ها در جامعه ما شکل بگیرد.

وحدت مسلمانان موجب پیشرفت جامعه دینی می‌شود و یأس دشمنان را در پی دارد

امام جمعه کامیاران همچنین با اشاره به جایگاه عظیم پیامبر اسلام در ایجاد وحدت و همبستگی میان مسلمانان، افزود: پیامبر (ص) در شرایطی که مسلمانان به‌واسطه اختلافات قبیله‌ای و مذهبی پراکنده بودند، توانستند با آموزه‌های اسلامی و با تکیه بر اخلاق و تقوا، امت اسلامی را متحد کنند و امروز نیز علمای دینی در کردستان باید چنین نقشی ایفا کنند.

نقش‌آفرینی علمای دینی در هدایت جامعه

امام جمعه شهرستان بانه، با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام (ص) به اهمیت اتحاد اسلامی در تقویت جامعه دینی تأکید کرد.

ماموستا جمال کریمی گفت: وحدت مسلمانان موجب پیشرفت جامعه دینی می‌شود و یأس دشمنان را در پی دارد بنابراین ما باید همچنان در مسیر وحدت اسلامی گام برداریم، چرا که قرآن کریم نیز به‌صراحت از اخوت مسلمانان سخن گفته و بر جلوگیری از تفرقه تأکید دارد.

ماموستا کریمی در ادامه افزود: اسلام ما را به وحدت و همبستگی فرا می‌خواند و این همبستگی منبع قدرت و اقتدار برای مسلمانان خواهد بود.

وی گفت: در دنیای امروز که دشمنان در تلاش برای تفرقه‌افکنی هستند، ما باید هوشیار باشیم و در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و سیاسی، از اصول وحدت اسلامی پیروی کنیم.

وی همچنین بر لزوم نقش‌آفرینی روحانیون و پیشوایان دینی در هدایت مردم و ایجاد فضای همدلی و هم‌افزایی در جامعه تأکید کرد و گفت: روحانیون باید در هدایت و ارشاد مردم نقش مؤثری ایفا کنند و با زبان حکمت و تدبیر، پیام وحدت و همبستگی را به همگان منتقل کنند.

دعوت به وحدت و همبستگی در مناطق مرزی

امام جمعه سنندج نیز در گفت‌وگو با مهر با تأکید بر اهمیت حضور علمای دینی در تمامی عرصه‌ها، افزود: علما باید همیشه به عنوان یک دیدبان واقعی در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشند چرا که آنها در سنگر عبودیت و طاعت، سنگر ارشاد و دعوت مردم به سوی وحدت و اتحاد را به هیچ قیمتی ترک نکردند.

ماموستا فایق رستمی تأکید کرد: علما باید با استفاده از زبان شیرین و با حکمت و درایت، مردم را به سوی اصول وحدت اسلامی دعوت کنند.

بسیاری از دشمنان به دنبال آن هستند که فرهنگ‌های غیراسلامی را ترویج کنند، اما علمای دینی با حضور فعال خود مانع این تلاش‌ها شدند

وی اذعان کرد: اگر علمای دینی در این منطقه نبودند، امروز جوانان ما ممکن بود به سمت افراطی‌گری یا تفریط کشیده شوند و در منطقه صفر مرزی که ما قرار داریم، بسیاری از دشمنان به دنبال آن هستند که فرهنگ‌های غیراسلامی را ترویج کنند، اما علمای دینی با حضور فعال خود مانع این تلاش‌ها شدند.

رسالت خطیبان و روحانیون در تقویت وحدت

ماموستا رستمی در ادامه افزود: رسالت اصلی روحانیون و خطیبان دینی، ایجاد همبستگی و وحدت در جامعه است و آنها باید در همه شرایط اجتماعی و سیاسی، با هوشیاری و درایت، مردم را به سمت اتحاد هدایت کنند.

وی افزود: به‌ویژه در شرایط حساس امروز، نقش روحانیون در هدایت جامعه و مقابله با فتنه‌ها و تفرقه‌افکنی‌های دشمنان از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، همگی باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بیشتر، راهبردهایی را تدوین کنیم که موجب تقویت همدلی و هم‌افزایی میان اقوام و مذاهب مختلف در جامعه شود و دشمنان اسلام را از دسیسه‌ها و توطئه‌هایشان مأیوس کنیم.

سخنان امام جمعه‌های اهل تشیع و اهل سنت شهرستان‌های مختلف کردستان نشان‌دهنده عزم راسخ علمای این استان برای حفظ وحدت اسلامی و تقویت همبستگی میان اقوام و مذاهب مختلف است.

آنها با تأکید بر اهمیت اخلاق اسلامی، هدایت مردم به سوی اتحاد و برادری، و مبارزه با تفرقه‌افکنی‌های دشمنان، نقش حیاتی خود را در تحکیم پیوندهای اجتماعی و دینی ایفا می‌کنند، در چنین فضایی، مردم کردستان با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و رهنمودهای علمای خود، به‌طور مستمر در مسیر وحدت و هم‌افزایی گام برمی‌دارند.