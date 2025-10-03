امام جمعه سنندج: جوانان پیشگامان تحول در جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی، در خطبههای این هفته نماز جمعه که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، بر اهمیت اخلاق اسلامی و مسئولیتپذیری در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
وی در سخنان خود ضمن اشاره به ویژگیهای بارز انسان مسلمان، نقش مسئولان در مدیریت جامعه و تقویت وحدت اسلامی را مهم دانست.
ماموستا رستمی در بخشی از سخنان خود، به اهمیت اخلاق نیکو در زندگی روزمره اشاره کرد و گفت: انسان مسلمان باید همواره اخلاقی نیکو داشته باشد و این اخلاق باید در تمامی جنبههای زندگی او نمایان شود.
وی خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام (ص)، علیرغم مشکلات و سختیهایی که در دوران خود داشتند، همواره بر اصول اخلاقی تأکید میکردند و همین ویژگی باعث شد که جامعه اسلامی از او به عنوان الگوی کامل انسانی یاد کند.
مشکلات جامعه ناشی از عدم رعایت اصول اخلاقی است
امام جمعه سنندج افزود: در شرایطی که امروز جامعه با مشکلات اقتصادی و تحریمهای خارجی روبرو است، نیاز داریم که همگان، از مسئولان تا مردم، اخلاقی بر اساس صداقت، راستگویی و مسئولیتپذیری داشته باشند و بسیاری از مشکلاتی که امروز به آنها دچار شدهایم، ناشی از عدم رعایت اصول اخلاقی در بسیاری از حوزههاست.
امام جمعه سنندج همچنین به نقش مسئولان در تحقق خواستههای مردم اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، مسئولان باید تمام توان خود را برای رفع مشکلات مردم به کار گیرند و هیچ چیزی مهمتر از رفاه و آسایش مردم نیست و وقتی مسئولان در کار خود کوتاهی کنند، طبیعتاً مردم دچار مشکلات بیشتری خواهند شد.
ماموستا رستمی در ادامه سخنان خود به سختیهای دوران پیامبر اسلام اشاره کرد و گفت: پیامبر (ص) در دوران زندگی خود با چالشهای فراوانی روبهرو بود، اما همواره توانست با اتکای به اصول اسلامی و اخلاقی، مشکلات را پشت سر بگذارد و امروز نیز ما باید با همدلی و توجه به آموزههای اسلامی، مسیر پیشرفت و بهبود وضعیت کشور را هموار کنیم.
تلاش دشمن ضربه زدن به ایران اسلامی است
در بخشی از خطبهها، امام جمعه سنندج به تحریمها و فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: دشمنان همیشه سعی در ضربه زدن به این سرزمین دارند، اما ملت ایران با ایمان و همت خود، همواره در برابر این تهدیدات ایستاده است و وحدت و یکپارچگی مردم ایران در برابر این فشارها، نشاندهنده قدرت ایمان و همبستگی این ملت است.
وی همچنین با اشاره به نقش مهم جوانان در جامعه اسلامی گفت: جوانان ما باید با نگاه به شخصیتهای بزرگ تاریخ اسلام، همچون امام علی (ع) و پیامبر اسلام، مسیر زندگی خود را با اخلاقی نیکو و مسئولیتپذیری پیش ببرند و این نسل میتواند به عنوان پیشگامان تحول در جامعه اسلامی عمل کند.
ماموستا رستمی در سخنان خود، از مسئولان خواست تا با تلاش بیشتر برای رفع مشکلات مردم، به تقویت اعتماد عمومی و رضایت مردم کمک کنند.
وی افزود: همه ما باید در این مسیر نقش خود را به خوبی ایفا کنیم و با محبت، همدلی و اخلاق اسلامی، در جهت خدمت به کشور و ملت گام برداریم.
