پورذهبی: نماز جمعه محور وحدت و تقویت نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه قروه با اشاره به روند انتخاب امام جمعه جدید این شهرستان اظهار کرد: در فرآیند بررسی‌ها گزینه‌های متعددی مطرح شد و مشورت‌های گسترده‌ای با علما، روحانیت و نخبگان شهرستان انجام گرفت که در نهایت حجت‌الاسلام دانیاری به عنوان امام جمعه جدید قروه انتخاب شد.

وی با اشاره به شرایط و حوادث اخیر و گرامیداشت یاد شهدا افزود: این ایام با تلخی‌هایی همراه بوده و یاد شهدا، به‌ویژه شهدای شهرستان قروه، همواره در ذهن و دل مردم زنده و ماندگار است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر جایگاه نماز جمعه در نظام اسلامی تصریح کرد: نماز جمعه صرفاً یک عبادت فردی نیست، بلکه نهادی عبادی، سیاسی و اجتماعی است که نقش مهمی در هدایت افکار عمومی و تقویت همبستگی جامعه دارد.

پورذهبی با قدردانی از خدمات امام جمعه پیشین قروه گفت: در دوره مسئولیت ایشان تلاش‌های ارزشمندی در مسیر وحدت، کاهش تنش‌های اجتماعی و تقویت همگرایی میان اقشار مختلف مردم صورت گرفت و این مسیر باید تداوم یابد.

اقوام و مذاهب سرمایه اجتماعی قروه

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در منطقه افزود: همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده میان اقوام و مذاهب مختلف از دستاوردهای مهم سال‌های اخیر در قروه است که باید بیش از گذشته تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره پرهیز از طرح اختلافات در تریبون‌های عمومی گفت: تذکرات و نقدها باید در فضای کارشناسی و غیرعلنی مطرح شود تا از ایجاد تنش در جامعه جلوگیری گردد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با مردم و اقشار مختلف جامعه افزود: توجه به جوانان، بانوان، نخبگان و فعالان فرهنگی از ضرورت‌های مهم مدیریت اجتماعی است و باید این ظرفیت‌ها به شکل هدفمند تقویت شود.

پورذهبی با بیان اینکه مدیریت در نظام اسلامی ماهیت خدمتگزاری دارد، گفت: مسئولان باید ارتباط مستقیم و بدون تشریفات با مردم داشته باشند و خود را در جایگاه خدمتگزار جامعه بدانند.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور مسئولان، علما و اقشار مختلف مردم در این مراسم، برای امام جمعه جدید و پیشین قروه آرزوی توفیق کرد و بر تداوم مسیر وحدت، همدلی و خدمت به مردم تأکید نمود.