روحانیون در برابر توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان روشنگری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام برومند رازیانی روز یکشنبه در نشست با روحانیون اهل تشیع و اهل سنت سقز اظهار کرد: امروز قدس، یعنی قبله اول مسلمانان زیر چکمه‌های دژخیمان صهیونیست است و باید با اتحاد همه مسلمانان آزاد شود.

وی افزود: دشمن همواره می‌خواهد بین مسلمانان به ویژه مسلمانان شیعه و سنی تفرقه ایجاد کند و به شهادت رساندن چهار روحانی در ماه گذشته در همین راستا بوده که با هوشیاری مردم ایران این نقشه شوم خنثی شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: مسلمانان ایران اسلامی سال هاست که برادر وار در کنار هم زندگی می‌کنند و دشمن به ویژه دشمن صهیونیستی به همین خاطر همیشه تلاش کرده است بین ما تفرقه ایجاد کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رازیانی با اشاره به نقش وحدت بخش روحانیون در جامعه گفت: امروز روحانیان علاوه بر ترویج دین، وظیفه سنگینی هم در برابر زیاده خواهی دشمنان که همان تفرقه است بر عهده دارند و باید در سطح جامعه بیش از هر زمان دیگری روشنگری کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس در تمام شهرهای استان کردستان برگزار خواهد شد افزود: باید همه مسئولان و اقشار مختلف مردم با حضور همه جانبه در این راهپیمایی، بار دیگر همبستگی خود را به مردم فلسطین و انزجار خود را از رژیم غاصب صهیونیستی ابراز کنند.

در ادامه این نشست ماموستا عبدالباسط کریمی از روحانیون سقزی نیز اظهار کرد: قدس شریف متعلق به همه مسلمانان جهان است و همه ما تا آزادی قبله نخست مسلمانان تلاش خواهیم کرد.

ماموستا کریمی وحدت را رمز پیروزی اسلام بر کفر دانست و در این رابطه از همه مؤمنین خواست وحدت خود را در برابر توطئه‌های دشمنان حفظ کنند.

وی افزود: ما روحانیان اهل سنت هیچ مشکلی با روحانیان اهل تشیع نداریم و این دشمن است که هرازگاهی با فتنه‌های مختلف از جمله به شهادت رساندن روحانیان از هر دو مذهب در صدد تفرقه هستند که باید در برابر توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان هوشیار بود.

ماموستا کریمی ادامه داد: ما دیدیم که حزب الله در جنگ ۳۳ روزه دشمن صهیونیستی را به زانو در آورد و این نشان از درماندگی این دشمن غاصب در برابر اتحاد مسلمانان است.

این روحانی اهل سنت افزود: سیاست قوم یهود امروز باعث جدایی مسلمانان در اقصی نقاط جهان شده است که باید با هوشیاری این فتنه را خفه کرد.

وی با بیان اینکه فرموده صریح خداوند است که قوم یهود دست از سر مسلمانان بر نخواهند داشت، گفت: باید در این برهه حساس اختلافات را کنار گذاشت و تلاش کنیم با اتحاد همه دسیسه‌های رژیم اشغالگر قدس را خنثی کنیم.