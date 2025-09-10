  1. استانها
نقره داغ قاچاقچیان چوب در شهرستان دنا

یاسوج-رئیس یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: قاچاقچیان چوب در شهرستان دنا ۲۶ میلیارد ریال جریمه شدند.

سرهنگ ابراهیم جانی نسب گفت: متخلفین قاچاق چوب درختان جنگلی، طی دو فقره پرونده به اتهام مباشرت در حمل چوب حاصل از درختان جنگلی بدون تحصیل پروانه از مراجع ذیصلاح، به مقادیر ۲۱۰۰ و ۱۲۰۰ کیلوگرم، به استناد ماده ۲۵ قانون مکرر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ترتیب به میزان ۱۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال و ۱۴ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.

وی اظهار کرد: این پرونده در شعه اول رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دنا رسیدگی شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همکاری تعزیرات حکومتی در حراست از انفال گفت، به صورت شبانه روزی حفاظت از منابع طبیعی را انجام می‌دهیم و از همه مردم می‌خواهیم با گزارشهای خود به سامانه‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی، یاریگر ما باشند.

