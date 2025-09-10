به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه تنظیم بازار با اشاره به بازگشایی مدارس تأکید کرد: اجرای این طرح باید متناسب با شرایط منطقهای برنامهریزی شود تا همه دانشآموزان بهطور عادلانه بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر حمایت از دانشآموزان بیبضاعت افزود: بانکها، واحدهای تولیدی و خیرین باید در قالب مسئولیت اجتماعی بستههای تحصیلی تهیه کرده و با نظارت آموزشوپرورش در اختیار نیازمندان قرار دهند.
ازهاری همچنین خواستار نظارت مؤثر آموزشوپرورش و شهرداری سنندج بر سرویس مدارس شد.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار کردستان در پایان با اشاره به بیش از ۱۱ هزار بازرسی صورتگرفته در سال جاری گفت: بهرغم این اقدامات، به دلیل گستردگی اصناف همچنان تخلفات وجود دارد و نظارتها باید تشدید شود.
