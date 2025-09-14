پوستر فیلم «۲ در ۷۰» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، پس از طی مراحل فنی و در آستانه پخش بین‌المللی، پوستر فیلم کوتاه «۲ در ۷۰» به نویسندگی و کارگردانی سیدمحمدصادق سیادت و تهیه کنندگی مونا جعفری‌سلیم منتشر شد.

محمد کرمی، مهدی توکلی، حسن قزوینی، ملیحه رهایی، سیدمیثم سیادت، پیام صادق‌اوغلی، حسین عربی، محمدحسین الفت و سیما شاهجویی در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «۲ در ۷۰» آمده است که: «دو در هفتاد» روایت کننده داستان جوانی است که برای زیستن تلاش می‌کند، اما گاهی چاره‌ای نیست و راه حل مشکل دیگری است.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به مجری طرح: نیما جعفری‌سلیم، مدیر تصویر برداری و تدوین: سیدرضا امیری‌نائینی، صدابردار: ایمان کیوانداریان، طراح لباس: مونا جعفری‌سلیم، طراح گریم: فرزانه جدید، طراح موسیقی: رامیار محمودی، منشی صحنه: بهار خالقی، دستیار کارگردان: زهرا جوانمرد، مدیر تولید: محمدحسین الفت، جانشین تولید: محمد ادهم، مدیر تدارکات: هادی مطهری، عکاس: امیر صلواتی، طراح پوستر و لوگوتایپ: آراد انتظار و مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: سید محمدصالح سیادت اشاره کرد.