تقدیر مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از مسئولین شهرستان های تلفیقی استان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در نامه از فرمانداران و ائمه جمعه شهرستانهای تلفیقی استان در برگزاری مراسمهای متنوع دهه وحدت با شعار «امت احمد» تقدیر کرد.
متن نامه مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به این شرح است:
فرمانداران و ائمه جمعه محترم شهرستانهای تلفیقی فارس (شهرستانهای، لارستان، اوز، خنج، گله دار، جویم، مهر و اشکنان)
با سلام و احترام،
ضمن تبریک میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بدینوسیله برخود لازم میدانم مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از تلاشهای ارزشمند جنابعالی و همکاران گرانقدر در برپایی مراسماها و برنامههای متنوع و باشکوه هفته وحدت که با شعار «امت احمد اسوه مقاومت» مزین شده بود ابراز نمایم.
بیشک اهتمام و همراهی شما در برگزاری این برنامهها، نقشی مؤثر در تقویت وحدت اسلامی، ترویج فرهنگ تقریب مذاهب و نهادینهسازی شعار «امت احمد، اسوه مقاومت» ایفا نموده است.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، همواره در مسیر اعتلای ارزشهای اسلامی، همگرایی اجتماعی و خدمت به امت اسلامی موفق و مؤید باشید.
از درگاه ایزد منان برای جنابعالی و مجموعه تحت مدیریتتان، سلامتی، عزت و توفیقات روزافزون مسئلت مینمایم.
