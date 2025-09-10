اعلام رسمی تأسیس تشکل سیاسی جدید در رژیم جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هیثم مناع عضو کمیته «تشکل ملی سوریه» بیانیه تأسیس این تشگل را قرائت کرد.
مناع در سخنان خود تاکید کرد که همه کشورهایی که آرزوی تأثیرگذاری بر اوضاع سوریه و کنترل جنبش از طریق نظامیگری یا فرقهگرایی را داشتند، تلاش کردند.
وی با انتقاد از اوضاع کنونی سوریه و سرکوب سیاسی در این کشور تصریح کرد که تجهیز بیرویه و تلاش برای کنترل خارجی بر منابع سوریها و اشغال بخشهایی از سوریه توسط رژیم اسرائیل و ترکیه صورت گرفته است.
مناع که پیش از این نیز از مخالفان دولت بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه بود، ادامه داد که نسلکشی در غزه برای تغییر موازنه قوا ایجاد شد، آنهم پس از آنکه سالها جنگ در سوریه به تجزیه این کشور منجر شد.
وی در تشریح فعالیتهای حزب خود گفت: ما از اقشار مختلف کشور گرد هم آمدهایم تا به روند بازتولید دیکتاتوری در سوریه با لباسی قدیمی و جدید پایان دهیم. ما در تشکل ملی سوریه از تفرقه جلوگیری میکنیم و وحدت ملی را حفظ میکنیم و به دنبال آزادی بیان، اندیشه و وجدان هستیم.
مناع مدعی شد که برای دستیابی به یک نظام سیاسی دموکراتیک مشارکتی که بر اصل تفکیک قوا استوار است و اصل حاکمیت مردم و محتوای عدالت اجتماعی را دنبال میکند، تلاش خواهد کرد.
وی هدف از تأسیس این تشکل را وحدت سوریه آزاد و مستقل در یک تمرکز زدایی گسترده دانست که از متن جامعه نشأت میگیرد، نه از تصمیمات پایتخت یا گروههای مختلف. مناع گفت که باید برای تشکیل یک ارتش ملی برای حفاظت از کشور و آزادسازی سرزمینهای اشغالی تلاش شود.
