به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، منابع آگاه در سوریه اعلام کردند که رژیم تروریستی جولانی در سایه فاش شدن جنایات این رژیم علیه خانواده‌های علوی آنها را تهدید کرده است.

بر اساس این گزارش، طی دوره اخیر ده‌ها مورد آدم ربایی علیه خانواده‌های علوی در تعدادی از شهرهای سوریه به ویژه بانیاس، جبله و لاذقیه ثبت شده است. عناصر تروریست تحت امر جولانی کنترل این شهرها را به دست دارند.

اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد افراد ربوده شده به مناطق نامعلومی منتقل شده‌اند و باند تحت امر جولانی خانواده‌های علوی را تهدید کرده که این موارد را علنی نکنند تا در امان بمانند.

پیشتر دیده بان حقوق بشر سوریه با انتشار گزارش مفصلی اعلام کرد که بعد از گذشت ۹ ماه از سقوط نظام بشار اسد در این کشور تاکنون، اوضاع داخلی این کشور به سمت ثبات حرکت نکرده بلکه خلأ و بی ثباتی وجب به وجب خاک سوریه را گرفته و کشتار و غارت در اکثر استان‌ها حکم فرما شده است.