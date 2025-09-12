جولانی: اسرائیل به دنبال تجزیه سوریه است ولی ما در حال گفتگو هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ابومحمد الجولانی» سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه با بیان اینکه تل‌آویو نقشه‌ای برای تجزیه سوریه داشت، گفت که مذاکرات برای توافق امنیتی با (رژیم) اسرائیل در جریان است.

جولانی گفت که سوریه به دنبال آرامش کامل در روابط خود با همه کشورهای جهان است.

گفتنی است که رژیم جولانی تاکنون هیچ‌گونه اقدامی علیه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی انجام نداده و این رژیم از زمان سقوط نظام بشار اسد تاکنون بارها این کشور را هدف حملات خود قرار داده و یا تمامیت ارضی این کشور را نقض کرده است.

رژیم ابومحمد الجولانی از زمان سقوط دولت بشار اسد سیگنال‌های مختلفی در خصوص تحولات اساسی در گفتمان سیاسی سوریه از خود نشان داده و آمادگی خود را برای سیاست باز و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.

طی نیمه اول سال ۲۰۲۵، میانجی‌های منطقه‌ای و اروپایی برای ایجاد کانال ارتباط بین دمشق و تل آویو وارد عمل شدند. گزارش‌های موجود نشان می‌داد که رژیم جدید سوریه نه تنها آماده امضای توافق سازش با طرف صهیونیستی است، بلکه این آمادگی را دارد که تمامیت ارضی رژیم صهیونیستی بر جولان اشغالی را به شرط تضمین‌های اقتصادی در زمینه کاهش یا رفع تحریم‌های غرب، به رسمیت بشناسند.

الجولانی افزود: مذاکرات پیشرفته با اسرائیل برای احیای توافق ۱۹۷۴ ادامه دارد.

توافق ۱۹۷۴ قراردادی بود که در ۳۱ مه ۱۹۷۴ بین رژیم صهیونیستی و سوریه امضا شد و طبق این قرارداد مقرر شد جنگ بین دو طرف خاتمه یابد و سپس رژیم اسرائیل از تمام مناطق محاصره‌شده و بالای کوه «حرمون» که در طول جنگ اشغال کرده بود، به همراه مساحتی حدود ۲۵ کیلومتر در اطراف شهر قنیطره و سایر مناطق کوچک اشغال شده عقب‌نشینی کند. پس از سقوط نظام بشار اسد، رژیم اسرائیل این توافق را باطل دانست و مجدداً به سوریه حمله کرد و بخش‌هایی از این کشور را به اشغال خود در آورد.

ادعای جولانی: قطع دائمی روابط با ایران وجود ندارد

سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه مدعی شد: ما نمی‌گوییم قطع دائمی روابط با ایران وجود دارد.

برای جلوگیری از جنگ با مسکو با «حیمیم» حمله نکردیم

سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه گفت: در آغاز عملیات نظامی چندین گزینه داشتیم و می‌توانستیم پایگاه حمیمیم و همه هواپیماهای موجود در آن را هدف قرار دهیم اما از این کار خودداری کردیم تا از جنگ کامل با مسکو اجتناب شود.

وی افزود: پس از حلب، با مسکو هماهنگ شدیم و روابطمان را آغاز کردیم. منافع روسیه حفظ می‌شود اما در چارچوب جدید.