میثم لباف خانیکی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یافتههای محوطه تاریخی ویرانشهر در شش سال گذشته نشان داد که این ناحیه حاصلخیز در سرچشمههای رودخانه اترک، خاستگاه نهضتی بود که منجر به اخراج بیگانگان یونانی از ایران شد و پهلوانان و فرماندهان اشکانی از همین منطقه به پاخاستند و موجب خروج سلوکیان از ایران شدند.
وی با بیان اینکه دشت فاروج همچنان ظرفیتهای ارزشمندی برای کشف تاریخ دارد، افزود: محوطه امام مرشد یکی از مهمترین محوطههای این منطقه است که آیینهای چند هزار ساله مانند کشتی پهلوانی و مناسک ایرانی–اسلامی در ایام محرم و نوروز همچنان در آن زنده است.
لباف خانیکی ادامه داد: کاوش در امام مرشد سندی دیگر بر ژرفای هویت فرهنگی و تمدنی منطقه خواهد افزود و میتواند در حوزههای فرهنگی و گردشگری برای همه ایرانیان سودمند باشد.
وی صریح کرد: گمانهزنی باستانشناسی در محوطه امام مرشد از ۷ شهریور آغاز شده و تا ۷ مهر ادامه خواهد داشت و شواهد نشان میدهد این محوطه متعلق به دوره اشکانی است و سکونت در آن تا دوره سلجوقی تداوم یافته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان تأکید کرد: از اهالی و مسئولان منطقه میخواهم با حمایت از این مطالعات زمینه شکوفایی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان فاروج را فراهم کنند.
