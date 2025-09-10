به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام، منصور باقربیک، بعد از ظهر چهارشنبه، در جلسه شورای راهیاری، با اشاره به نقشآفرینی ائمه جماعات در هدایت فرهنگی و اجتماعی محلات، مصوبات مهم شورای راهیاری را تشریح کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در ادامه اظهار داشت: یکی از مصوبات این نشست، برگزاری کارگاههای تخصصی جهاد تبیین است که میتواند به ارتقای توانمندی علمی و بصیرتی ائمه جماعات در مواجهه با چالشهای فکری روز کمک کند.
وی با اشاره به ایجاد شبکه تبادل تجربیات میان ائمه جماعات، افزود: این ظرفیت ارزشمند، امکان به اشتراکگذاری موفقیتها، چالشها و راهکارهای نوآورانه در اداره مساجد را فراهم کرده و به جذب گستردهتر مردم بهویژه نسل جوان منجر خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران بر ضرورت توانمندسازی ائمه جماعات در عرصه رسانه تأکید کرد و گفت: دورههای مهارتافزایی در حوزه رسانه و فضای مجازی برگزار میشود تا ائمه جماعات بتوانند با تولید محتوای ارزشمند و مدیریت هوشمندانه شبکههای اجتماعی، ارتباطی پایدار و مؤثر با جوانان برقرار کنند.
وی ادامه داد: برگزاری نشستهای صمیمانه با جوانان و نوجوانان در محیطی دوستانه و غیررسمی، یکی دیگر از مصوبات این شورا بود که زمینهساز تقویت ارتباط میان مسجد و نسل نو خواهد شد.
باقربیک همچنین توسعه نقش مشاورهای و حل اختلاف امام جماعت را از دیگر برنامههای شورای راهیاری عنوان کرد و افزود: ائمه جماعات پس از آموزشهای لازم، به مشاورانی کاردان در حوزه خانواده، مدیریت بحرانهای اجتماعی خرد و میانجیگری در اختلافات محلی تبدیل خواهند شد.
وی در ادامه گفت: تقویت ارتباط با نهادهای محلی نظیر مدارس، شهرداریها و سازمانهای مردمنهاد، از دیگر مصوبات مهم این شورا بود که میتواند به همافزایی چشمگیر در اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی منجر شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با اشاره به سایر مصوبات این نشست بیان داشت: برگزاری دورههای سواد مالی و کارآفرینی اسلامی برای ائمه جماعات، راهاندازی محیطهای نوآورانه در مساجد و پشتیبانی از طرحهای ابتکاری ائمه جماعات از جمله اقدامات پیشبینیشده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت روحی و جسمی ائمه جماعات گفت: نشاط و آرامش روحی ائمه جماعات تأثیر مستقیم بر کیفیت خدمات دینی و فرهنگی در محلات دارد و در این زمینه برنامههای حمایتی ویژهای تدارک دیده خواهد شد.
