به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله ابراهیمی عصر چهارشنبه در نشست شورای ساماندهی سالمندان شهرستان سنندج، با اشاره به وضعیت سالمندی استان کردستان، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۱۶ هزار سالمند در استان کردستان زندگی میکنند و نرخ سالمندی این استان ۱۳.۴ درصد است و این آمار، کردستان را در جایگاه پانزدهم استانهای پیر کشور قرار داده است.
وی افزود: جمعیت سالمندان کشور هماکنون ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است که معادل ۱۴ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل میدهد و بر اساس برآوردها، این میزان تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۱ درصد خواهد رسید.
ابراهیمی با اشاره به جمعیت سالمندان استان کردستان تصریح کرد: در استان کردستان ۲۱۶ هزار سالمند زندگی میکنند که ۱۲۱ هزار نفر آنان زن و ۹۵ هزار نفر مرد هستند.
وی بیان کرد: پیشبینی میشود تا سال ۱۴۰۴ جمعیت سالمندان شهرستان سنندج از ۴۶ هزار نفر به ۶۳ هزار نفر برسد.
مدیر بهزیستی سنندج همچنین با اشاره به نگهداری ۱۱۳ سالمند در مراکز شبانهروزی شهرستان، خواستار همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی در راستای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان شد و گفت: تمامی نهادها باید در راستای ارتقای خدمات حمایتی و اجرای طرحهایی نظیر «گفتوگوی مهر»، با هدف ایجاد فضاهای مناسب برای سالمندان در ساعات بعدازظهر، همکاری کنند.
در ادامه نشست، باشی، معاون فرماندار سنندج، بر اهمیت همافزایی دستگاهها و همکاری با دبیرخانه شورای ساماندهی سالمندان تأکید کرد و افزود: برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و ارائه خدمات حمایتی بهتر، نیازمند تعامل و همکاری بین نهادها و دستگاهها هستیم.
یکی از موضوعات مطرحشده در این نشست، طرح «گفتوگوی مهر» بود.
بر اساس این طرح، فضاهایی با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساعات بعدازظهر در اختیار سالمندان قرار خواهد گرفت تا آنها بتوانند در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی شرکت کنند و در فضایی شاداب و اجتماعی حضور داشته باشند.
