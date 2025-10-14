بررسی راهکارهای مقابله با بحران سالمندی در شورای سالمندان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای سالمندان استان کرمانشاه عصر سه‌شنبه با ریاست بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با دبیری اداره‌کل بهزیستی استان در محل استانداری برگزار شد. در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو شورای سالمندان و انجمن حمایت از سالمندان زاگرس نیز حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، مسئول دبیرخانه شورای سالمندان استان گزارشی از وضعیت سالمندی در کرمانشاه، وظایف دبیرخانه، راهکارهای پاسخگویی به بحران سالمندی و پیگیری مصوبات نشست قبل ارائه کرد. وی همچنین بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های عضو شورا برای تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی از سالمندان تأکید کرد.

در ادامه، دبیر اجرایی طرح‌های ملی "سلام" و "مهر و گفت‌وگو" ضمن تشریح اهداف این طرح‌ها، درباره تشکیل کمیته راهبردی استان و نقش دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌ها توضیح داد. وی گفت: این طرح‌ها با محوریت سلامت اجتماعی محله‌محور طراحی شده‌اند و بر استفاده از ظرفیت‌های محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، معتمدین محله و خیرین در ارتقای کیفیت زندگی سالمندان تأکید دارند.

در بخش دیگری از جلسه، مسئول دبیرخانه شورای سالمندان استان به موضوع راه‌اندازی طرح ملی دوستدار سالمند پرداخت و درباره ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق این طرح در استان توضیحاتی ارائه داد. او همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی سالمندان را مطرح کرد که با تأیید ریاست جلسه روبه‌رو شد تا در سطوح بالاتر مورد پیگیری قرار گیرد.

در پایان، اعضای شورای سالمندان به بحث و تبادل‌نظر درباره دستورکارهای جلسه پرداختند که شامل محورهای زیر بود:

ارائه گزارش دبیرخانه شورای سالمندان از وضعیت سالمندی، وظایف دبیرخانه و پیگیری مصوبات نشست قبل.

بررسی راهکارهای پاسخگویی به بحران‌های سالمندی و تعیین انتظارات از دستگاه‌های عضو شورا برای اجرای سیاست‌های حمایتی.

فراهم‌سازی بسترهای لازم برای ایجاد محیط‌های دوستدار سالمند در سال‌های آینده.

بررسی پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی سالمندی در زمان بحران‌ها و معرفی طرح‌های ملی "سلام" و "مهر و گفت‌وگو" به‌عنوان برنامه‌های ملی در حوزه سلامت اجتماعی.

گفتنی است، در این نشست بر توسعه خدمات اجتماعی، ارتقای سلامت روانی و جسمی سالمندان و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بین‌نهادی برای تحقق جامعه‌ای دوستدار سالمند در کرمانشاه تأکید شد.